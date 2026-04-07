Данила Бычков
AI

Intel присоединится к Terafab — проекту Илона Маска по производству чипов для гуманоидных роботов и космических дата-центров

После объявление о партнёрстве акции компании росли на 4,9%.

Источник: Oregon Live
  • В Intel подчеркнули, что способность компании разрабатывать и производить передовые чипы в больших масштабах поможет Terafab достичь поставленной цели — выпуск 1 ТВт вычислительных мощностей для ИИ и робототехники в год.
  • Партнёрство с проектом Илона Маска может повысить доверие инвесторов к Intel, которая в последние годы сталкивалась с финансовыми трудностями, пишет Reuters. На пике 7 апреля 2026 года акции компании росли на 4,9%, по состоянию на 18:10 мск рост составляет 2,3%.
  • Маск представил Terafab в марте 2026-го — над проектом будут совместно работать Tesla и объединённые SpaceX и xAI. При этом Intel станет первым сторонним партнёром Terafab. По словам Маска, предприятие позволит масштабировать мощности для запуска роботакси, производства роботов Optimus и развёртывания ИИ-инфраструктуры в космосе.
  • Один из чипов разработают для роботов Optimus и электромобилей Tesla. Второй будет оптимизирован для работы в космосе. Terafab планируют сделать предприятием полного цикла для тестирования, доработки и производства чипов.

#новости #intel #terafab

