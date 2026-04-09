Revolut запустил в Великобритании финансового ИИ-ассистента Air

В компании не раскрыли, на базе какой ИИ-модели он работает. Источник: @maxkarpisAir — сокращение от AI by Revolut, пишет Trending Topics. Сообщение о запуске ИИ-ассистента появилось в соцсетях компании.Чат-бот встроен в приложение Revolut — для его запуска нужно провести пальцем вниз на главной странице. Ассистент получит доступ только к тем данным, которые уже есть в аккаунте пользователя, включая информацию о транзакциях и картах. В компании не раскрыли, на базе какой ИИ-модели работает Air.ИИ-ассистент может анализировать расходы, отслеживать инвестиции, управлять картами и подписками. Например, пользователь может спросить, сколько потратил в поездке или на кофе за последний год. Также его можно попросить заблокировать карту или отменить определённую подписку.Revolut планирует запустить Air в других регионах «в ближайшее время», но список стран и конкретные даты в компании не назвали.В марте 2026 года Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании после более чем года ожидания. Компанию в 2014 году основали Николай Сторонский и Влад Яценко. По собственным данным, всего у сервиса более 70 млн клиентов. В ноябре 2025 года он закрыл сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $75 млрд.#новости #revolut