Nebius Аркадия Воложа ведёт переговоры о покупке израильского ИИ-стартапа AI21 — The Information

В конце 2025 года покупкой компании интересовалась и Nvidia. Издание Calcalist оценивало тогда сделку в $2-3 млрд.О переговорах узнало The Information, сообщение которого приводит Tech in Asia. Финансовые условия возможной сделки издание не уточняет.AI21 в 2017 году основали Амнон Шаашуа, Йоав Шохамо и Ори Гошен как разработчика языковых моделей. На фоне роста конкуренции на этом рынке компания сузила фокус до корпоративных сервисов, пишет CTech. Например, у неё есть ИИ-система Maestro для планирования и выполнения задач.В декабре 2025 года Calcalist сообщило, что продвинутые переговоры о покупке AI21 ведёт Nvidia. Сумму сделки оно тогда оценило в $2-3 млрд. Позже Шаашуа подтвердил переговоры с Nvidia и «другими компаниями». В 2023-м инвесторы оценивали компанию в $1,4 млрд в раунде C.По словам издания, в штате стартапа около 200 сотрудников, большинство из которых имеют учёные степени и «обладают редкой экспертизой в области разработки ИИ». Кадры — отчасти причина интереса к компании.Nebius Group сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ. В феврале 2026 года Nebius договорилась купить Tavily — разработчика ПО, которое помогает ИИ-агентам искать актуальную информацию для разных задач, включая написание кода. По данным Bloomberg, сумма сделки составит $275 млн. На закрытии 8 апреля 2026 года акции Nebius выросли на 6,47%, до $125 за штуку. Рыночная капитализация — почти $31,63 млрд.Михаил ДудченкоAI30.11.2025Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.#новости #nebius