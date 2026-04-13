Артур Томилко
AI

Meta* разрабатывает ИИ-двойника Марка Цукерберга для взаимодействия с сотрудниками — FT

Аватар обучают на его жестах, манере речи и публичных высказываниях, чтобы работники чувствовали «большую связь» с основателем.

Фото Reuters 
  • Проект по созданию ИИ-двойников, с которыми можно взаимодействовать в режиме реального времени, — часть стратегии компании по разработке «персонального суперинтеллекта», пишет FT со ссылкой на источники.
  • По их словам, недавно «приоритетное» внимание начали уделять разработке двойника Марка Цукерберга. Один из собеседников утверждает, что глава Meta* лично участвует в обучении и тестировании своего «3D-аватара», который сможет общаться с сотрудниками вместо него.
  • Двойника обучают на записях голоса и фотографиях с учётом манеры речи и характерных жестов, а набор данных включает публичные высказывания и «текущее видение» Цукерберга, чтобы сотрудники могли чувствовать «большую связь» с основателем.
  • Разработка находится на ранней стадии и не связана с проектом по созданию персонального ИИ-агента для помощи в работе гендиректора, отмечают источники издания.
  • В 2023 году компания запустила сервис Meta* AI, который среди прочего включает несколько чат‑ботов с «личностями» знаменитостей. После этого представила AI Studio с возможностью создавать собственных ИИ-персонажей.

*Meta признана в России экстремисткой и запрещена.

16 комментариев