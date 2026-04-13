Meta* разрабатывает ИИ-двойника Марка Цукерберга для взаимодействия с сотрудниками — FT

Аватар обучают на его жестах, манере речи и публичных высказываниях, чтобы работники чувствовали «большую связь» с основателем. Фото Reuters Проект по созданию ИИ-двойников, с которыми можно взаимодействовать в режиме реального времени, — часть стратегии компании по разработке «персонального суперинтеллекта», пишет FT со ссылкой на источники.По их словам, недавно «приоритетное» внимание начали уделять разработке двойника Марка Цукерберга. Один из собеседников утверждает, что глава Meta* лично участвует в обучении и тестировании своего «3D-аватара», который сможет общаться с сотрудниками вместо него.Двойника обучают на записях голоса и фотографиях с учётом манеры речи и характерных жестов, а набор данных включает публичные высказывания и «текущее видение» Цукерберга, чтобы сотрудники могли чувствовать «большую связь» с основателем.Разработка находится на ранней стадии и не связана с проектом по созданию персонального ИИ-агента для помощи в работе гендиректора, отмечают источники издания.В 2023 году компания запустила сервис Meta* AI, который среди прочего включает несколько чат‑ботов с «личностями» знаменитостей. После этого представила AI Studio с возможностью создавать собственных ИИ-персонажей.*Meta признана в России экстремисткой и запрещена.