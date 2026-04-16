Google выпустила обновлённую модель для озвучки текста на базе Gemini 3.1 Flash — она обходит ElevenLabs V3

Компания добавила систему тегов, в которых можно прописать эмоции.Здесь и далее источник: GoogleКомпания представила модель Gemini 3.1 Flash TTS для преобразования текста в аудио. В тестах исследователей из Artificial Analysis она обошла последнюю модель v3 от стартапа ElevenLabs. Превзошла Gemini 3.1 только модель от команды Inworld.С выходом 3.1 Flash TTS компания добавила аудиотеги, которые есть и у ElevenLabs. В квадратных скобках внутри текста для озвучки можно прописывать эмоции или другие ремарки, например «шепчет», «кричит» или «говорит взволнованно».Пример работы системы теговПримеры озвучки Gemini 3.1 Flash TTSМодель поддерживает более 70 языков, включая русский. Её можно протестировать в Google AI Studio или подключить к своему приложению или ИИ-агенту через API Gemini, Vertex AI или Google Workspace в разделе «Видео». Цена — $1 за 1 млн входящих токенов текста и $20 за 1 млн токенов генерируемого аудио.