Ася Карпова
Nvidia выпустила модель Lyra 2.0 для генерации интерактивных 3D-миров

С 3D-моделями и сетками.

Источник здесь и далее: Nvidia

  • Компания разработала модель для генерации 3D-миров по изображению. У Google уже есть модель мира Genie 3, но в отличие от неё фреймворк Lyra 2.0 создаёт не только видео. Он позволяет добавить в генерацию 3D-модели и полигональные сетки для последующей работы в сторонних программах.

По пространствам можно передвигаться. Модель «запоминает» окружение и рендерит одинаковые детали, даже если пользователь ушёл далеко и потом вернулся на то же место

  • Готовую сцену можно экспортировать в сервисы для создания игр, симуляций или обучения роботов. Например, есть поддержка программы Nvidia Isaac Sim для робототехники.

  • Модель разработана на основе нейросети для генерации видео Wan 2.1 от китайской Alibaba.

  • Код и веса Lyra 2.0 выложили на GitHub и Hugging Face под лицензией Nvidia для научных исследований. У модели 14 млрд параметров, она оптимизирована для работы на чипах Nvidia H100 и GB200.

