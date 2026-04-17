Perplexity открыла доступ к локальному ИИ-агенту Personal Computer, который работает по принципу OpenClaw

Он доступен в десктопном приложении на Mac.Источник: Perplexity Personal Computer — режим персонального локального ИИ-агента, который Perplexity представила в марте 2026 года. Теперь компания открыла доступ для тех, кто записывался в лист ожидания, а также для всех подписчиков Perplexity Max за $200 в месяц.ИИ-агент интегрируется с приложением Perplexity для Mac и мобильным приложением для iOS — можно давать помощнику задачи с телефона, и он сможет «безопасно» работать с выбранными папками, программами, браузером и локальными файлами. Также доступен голосовой режим от Perplexity.ИИ-агент работает, как OpenClaw (бывший ClawBot) — «24 на 7» с сохранением «памяти» между сессиями. Для непрерывного функционирования нужен отдельный компьютер, подойдёт Mac mini.От OpenClaw Personal Computer отличается тем, что использует 20 ИИ-моделей для разных задач. За «рассуждения» отвечает Claude Opus 4.7, за глубокие исследования и создание субагентов — Gemini 3, за работу с длинным контекстом — GPT 5.4, а за генерацию изображений и видео — Nano Banana и Veo 3.1. Система построена на базе технологии Perplexity Computer — она работает в облаке и доступна подписчикам Pro и Max за $20 и $200 в месяц.Источник: PerplexityДанила БычковAI8 апрВыручка Perplexity в марте 2026-го выросла на 50% месяц к месяцу на фоне перехода от поисковых к агентным инструментам — FT У компании более 100 млн ежемесячно активных пользователей.#новости