Евгения Евсеева
AI

OpenAI выпустила GPT-Rosalind — модель призвана ускорить создание лекарств

Она умеет обобщать научную литературу, выдвигать гипотезы и планировать эксперименты.

GPT-Rosalind на внутренних бенчмарках обгоняет другие модели OpenAI в вопросах химии и анализа экспериментов. Источник: OpenAI 
  • Это «рассуждающая» модель для биомедицинских исследований, сообщила OpenAI. Она пригодится химикам и биологам для разработки лекарств, считают в компании.
  • В OpenAI отмечают: путь от лабораторной гипотезы до аптечной полки занимает от десяти до 15 лет — решения, определяющие судьбу лекарства, закладываются на ранних этапах исследований. Главная сложность — работа с большими объёмами научной литературы и специализированными базами данных.
  • GPT-Rosalind задумана как помощник для обобщения литературы и другой информации, выдвижения гипотез, планирования экспериментов и анализа данных. Она хороша в в задачах на работу с белками, молекулами, генами и другом.
  • Пока модель доступна в предварительной версии в ChatGPT, Codex и через API — но только проверенным корпоративным клиентам через программу доверенного доступа. Среди первых партнёров — Amgen, Moderna, Novo Nordisk, Thermo Fisher, Allen Institute, Nvidia и другие.
  • Кроме этого, OpenAI выложила на GitHub бесплатный плагин Life Sciences для Codex — он подключает модель к более чем 50 публичным базам данных, научным инструментам и источникам литературы. Пользоваться им могут все.
