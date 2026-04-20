Сбои у Claude, Gemini, ChatGPT и Codex — пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе сервисов

Также наблюдались сбои у соцсетей и экосистемы GoogleОколо 10:00 по восточному времени (18:00 мск) пользователи начали жаловаться на перебои в работе чат-ботов. Самый сильный сбой у OpenAI: в Великобритании более 8000 жалоб, в Нидерландах — более 7000, в США — более 1870, следует из данных Downdetector. Не работает чат-бот, а также ИИ-редактор кода Codex. Такой же масштабный сбой у Copilot от Microsoft.Помимо них, с задержками отвечают чат-боты Claude от Antropic и Gemini от Google — от 100 до 200 жалоб в разных регионах. Также временно не работали Reddit, Cloudflare, AWS и сервисы Google.OpenAI сообщила, что изучает причины и работает над устранением проблем.Ася КарповаСервисы21.10.2025«Умные» матрасы застревали в поднятом положении, не получалось оплатить заправку и заказать такси: сбой AWS продлился 13 часов и вызвал дискуссии о «зависимости» сервисов от Amazon Специалисты напомнили о важности децентрализации серверов на фоне массовых жалоб клиентов.#новости