Google сформировала специальную команду из инженеров и исследователей, чтоб улучшить качество программирования моделей Gemini — The Information

Сооснователь Google Сергей Брин сообщил сотрудникам, что компания должна преодолеть разрыв с конкурентами, и попросил их использовать внутренние ИИ-инструменты для сложных задач. Подразделение Googlе DeepMind создало специализированную команду исследователей и разработчиков для повышения уровня программирования своих моделей Gemini, выяснило The Information. Её возглавил инженер DeepMind Себастьян Боржо, который до этого занимался предварительным обучением ИИ.Основная цель команды — повысить эффективность Gemini при решении сложных и «долгих» задач, например, создании ПО с нуля. Модели также должны научиться лучше понимать намерения пользователя, пишет издание.В Google признали, что сейчас Gemini уступает в программировании моделям Anthropic. Сооснователь компании Сергей Брин в служебной записке сообщил сотрудникам о необходимости «срочно преодолеть разрыв» с конкурентами.Он также призвал инженеров активнее использовать внутренние ИИ-инструменты для сложных и многоэтапных задач. По данным The Information, Google планирует опираться на собственные данные, чтобы повысить качество программирования Gemini.