Данила Бычков
OpenAI и Microsoft пересмотрели условия партнёрства — разработчик ChatGPT сможет продавать свои продукты через любого облачного провайдера

Но продолжит делиться с Microsoft выручкой до 2030 года.

Источник: Bloomberg
  • Компании договорились об отказе Microsoft от эксклюзивного права продавать ИИ-модели OpenAI, пишет Bloomberg. Это позволит разработчику ChatGPT продавать свои продукты через любого облачного провайдера, включая конкурентов Microsoft, например, Amazon и Google, отмечает CNBC.
  • В обмен на отказ от эксклюзивных прав Microsoft больше не будет делиться частью выручки с OpenAI. При этом разработчик ChatGPT продолжит делиться выручкой с Microsoft до 2030 года, вылпаты будут «ограничены». По данным CNBC, OpenAI продолжит выплачивать компании около 20% выручки.
  • Microsoft сохранит лицензию на интеллектуальную собственность в виде «моделей и продуктов» OpenAI, но она больше не будет эксклюзивной. Кроме того, из соглашения убрали пункт о необходимости учитывать сценарий достижения Общего ИИ (AGI).
  • Microsoft останется «основным» облачным провайдером OpenAI, а новые продукты компании будут в первую очередь появляться в Azure — облачном подразделении Microsoft. В октябре 2025 года доля Microsoft в OpenAI в ходе реструктуризации последней сократилась с 32,5% до 27%. Также OpenAI обязалась купить услуги Azure на $250 млрд.
  • В мае 2025 года FT писало о планах OpenAI пересмотреть партнёрство с Microsoft ради будущего IPO.

