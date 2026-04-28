The Information: Google подписала сделку с Пентагоном об использовании Gemini, несмотря на петицию от 600 сотрудников

Такое же соглашение уже подписали OpenAI и xAI, но отказалась заключать Anthropic.Источник: Getty ImagesGoogle согласилась предоставить Министерству обороны США доступ к своим ИИ-инструментам для использования «в любых законных государственных целях», сообщило The Information со ссылкой на источники.По их данным, соглашение обязывает компанию по запросу правительства вносить изменения в настройки и фильтры безопасности ИИ-моделей. В договоре указано: «ИИ-система не должна использоваться для массовой слежки внутри страны или в качестве автономного оружия без надлежащего контроля со стороны человека».У Google нет права контролировать или накладывать вето на решения правительства о том, как применять ИИ-помощника. Пентагон отказался комментировать информацию.27 апреля 2026 года более 600 сотрудников Google направили письмо гендиректору Сундару Пичаи с призывом не давать Пентагону доступ к Gemini.OpenAI заключила аналогичную сделку 27 февраля 2026 года, хотя письмо против неё подписали 96 сотрудников. Anthropic отказалась от соглашения, требуя гарантий, что Claude не будет использоваться для слежки. Тогда этого пункта, как в нынешней сделке с Google, не было.Ася Карпова