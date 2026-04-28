The Information: Google подписала сделку с Пентагоном об использовании Gemini, несмотря на петицию от 600 сотрудников

Google согласилась предоставить Министерству обороны США доступ к своим ИИ-инструментам для использования «в любых законных государственных целях», сообщило The Information со ссылкой на источники.

По их данным, соглашение обязывает компанию по запросу правительства вносить изменения в настройки и фильтры безопасности ИИ-моделей. В договоре указано: «ИИ-система не должна использоваться для массовой слежки внутри страны или в качестве автономного оружия без надлежащего контроля со стороны человека».

У Google нет права контролировать или накладывать вето на решения правительства о том, как применять ИИ-помощника. Пентагон отказался комментировать информацию.

27 апреля 2026 года более 600 сотрудников Google направили письмо гендиректору Сундару Пичаи с призывом не давать Пентагону доступ к Gemini.