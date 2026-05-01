Илон Маск признал, что xAI «частично» использовала ИИ-модели OpenAI для создания Grok

Во время судебного слушания по делу Маска против Сэма Альтмана.Источник: Getty ImagesС 28 апреля 2026 года в Калифорнии проходит судебное разбирательство по иску основателя Tesla и xAI Илона Маска против гендиректора OpenAI Сэма Альтмана и её технического директора Грега Брокмана.Во время слушаний Маска спросили, использовала ли xAI технологии OpenAI для обучения своих моделей путём дистилляции. Маск сначала уклончиво ответил, что «в целом все ИИ-компании делают нечто подобное». На вопрос, значит ли это «да», ответил: «Частично».Дистилляция — метод обучения одной модели с помощью другой, более «крупной», которая «передаёт знания, как учитель», пишет The Verge.В феврале 2025 года OpenAI обвиняла DeepSeek в том, что та использовала её модель для обучения своей R1 в рекордные сроки. Сама OpenAI пользовалась ИИ-моделями Anthropic перед запуском GPT‑5 в августе 2025 года. За это Anthropic ограничила конкурентам доступ к Claude через API. Тогда OpenAI заявляла, что использовать чужие нейросети «для сравнения прогресса и повышения безопасности» — стандарт в отрасли.Маск считает, что на заре OpenAI Альтман и Брокман «обманули» его. Уверяли, что ИИ-лаборатория всегда будет некоммерческой. Он вложил в проект $38 млрд на старте, не подозревая, что в будущем компания запланирует выход на IPO.В январе 2026 года Маск потребовал вернуть деньги. В апреле пересмотрел решение — попросил направить их некоммерческому фонду OpenAI. Судебный процесс планируют закончить к середине мая 2026 года.#новости