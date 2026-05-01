Илон Маск признал, что xAI «частично» использовала ИИ-модели OpenAI для создания Grok

В феврале 2025 года OpenAI обвиняла DeepSeek в том, что та использовала её модель для обучения своей R1 в рекордные сроки. Сама OpenAI пользовалась ИИ-моделями Anthropic перед запуском GPT‑5 в августе 2025 года. За это Anthropic ограничила конкурентам доступ к Claude через API. Тогда OpenAI заявляла, что использовать чужие нейросети «для сравнения прогресса и повышения безопасности» — стандарт в отрасли.