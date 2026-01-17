Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации за «обман» о том, что разработчик ChatGPT всегда будет некоммерческой компанией

В OpenAI иск считают «безосновательным». Источник: BloombergВсего предприниматель требует выплатить ему от $79 млрд до $134 млрд (от 6,1 трлн рублей до 10,4 трлн рублей по курсу ЦБ на 17 января 2026 года), пишет Bloomberg.По его словам, OpenAI «обманула» Маска, отказавшись от некоммерческих «корней» и заключив партнёрское соглашение с Microsoft.В поданном Маском иске говорится, что предприниматель может претендовать на долю в OpenAI, чья оценка сейчас составляет около $500 млрд, после того как его «обманом лишили» $38 млрд — их он вложил в OpenAI при её создании.Как утверждает адвокат Маска Стивен Моло, предприниматель имеет право вернуть себе средства, превышающие сумму инвестиций, — как и любой инвестор, вложившийся на ранней стадии.В OpenAI продолжают настаивать, что претензии Маска «безосновательны» и называют иск частью «стратегии преследования». Маск выступал одним из сооснователей и инвесторов OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов.В марте 2024 года предприниматель подал иск против OpenAI. По словам Маска, руководители стартапа изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли. Позже он добавил в качестве ответчика Microsoft.OpenAI завершила реструктуризацию осенью 2025 года. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group. Второе зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). Право назначать членов совета директоров получила НКО. Доля Microsoft сократится с 32,5% до 27%.Артур ТомилкоПравовчераСуд в США отказался отклонить иски Илона Маска к OpenAI и Microsoft — дело будут рассматривать присяжные Маск обвиняет OpenAI в нарушении изначального обещания работать как некоммерческая организация.#новости #илонмаск #openai #microsoft