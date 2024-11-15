В иске Илона Маска к OpenAI добавились ответчики — Microsoft и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман

А к истцам добавилась компания xAI и исполнительный директор Neuralink Шивон Зилис.Маск подал иск в августе 2024 года. В нём он утверждал, что сооснователи OpenAI Сэм Альтман и Грег Брокман «манипулировали» предпринимателем, заставив его стать «соучредителем их фальшивой некоммерческой организации (НКО)». До этого, в марте 2024 года, предприниматель подавал ещё одно заявление — но отозвал его за день до слушания.Теперь Маск изменил иск: в нём добавились ответчики — Microsoft, сооснователь LinkedIn, а ныне член совета директоров Microsoft Рид Хоффман и вице-президент Microsoft Ди Темплтон. Среди истцов появились компания xAI и исполнительный директор Neuralink Шивон Зилис.В обновлённой жалобе Маск указывает, что OpenAI «пытается устранить конкурентов» — таких, как xAI — «выбивая» из собственных инвесторов обещания не финансировать другие ИИ-компании, пишут New York Times и TechCrunch.К тому же, компания якобы получает больше выгоды от работы на инфраструктуре Microsoft в рамках «фактического слияния». Мол, xAI не может «выбить» себе такие же вычислительные мощности от той же Microsoft, из-за чего получает «ущерб». Вредит стартапам и «эксклюзивный» обмен конфиденциальной информацией между Microsoft и OpenAI.Темплона, которого ненадолго назначали наблюдателем в совете директоров OpenAI, в иске обвиняют в том, что он мог способствовать заключению соглашений между компаниями, нарушающих антимонопольное законодательство. Хоффман, который входил в советы директоров OpenAI и Microsoft, имел «незаконный» доступ к их сделкам.Зилис же, которая до 2023 года была членом совета директоров OpenAI, утверждает, что не раз высказывала опасения, схожие с опасениями Маска, по поводу сделок OpenAI, но её не послушали.Маск выступал одним из сооснователей OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы посоперничать с ней, он учредил xAI. Компания выпустила чат-бота Grok, опубликовала его исходный код.В августе 2024 года xAI представила бета-версии Grok-2 и Grok-2 mini с функцией генерации изображений на базе модели FLUX.1 от Black Forest Labs. В октябре компания выпустила API с доступом к языковой модели grok-beta.#новости #openai #microsoft #илонмаск
Еби их, Маск. Особенно этого мерзкого гейского Альтмана.
Скучно было им
Интересно стало нам
Вот сейчас Маску карта то попрёт
Развлекается чувак
У императора Марса до сих пор бомбит из-за того что он упустил ИИшку. 💁😸😎