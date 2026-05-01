Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Nebius Аркадия Воложа купила калифорнийский стартап Eigen AI с командой из 20 человек за $615 млн

Он разрабатывает технологию для повышения производительности ИИ-чипов.

Источник: Bloomberg
  • По данным Bloomberg, сумма сделки составила «около» $615 млн, часть из них — в виде акций.
  • Стартап Eigen AI занимается оптимизацией инференса — технологии для повышения производительности чипов. Компания помогает сделать запуск ИИ-моделей на чипах Nvidia более эффективным и, как следствие, дешёвым.
  • Eigen AI основали выпускники ИИ-лаборатории Массачусетского технологического института (MIT). В штате 20 человек. Nebius интегрирует технологии Eigen в свою инференс-платформу Token Factory.
  • Nebius Group сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ.
  • В феврале 2026 года Nebius договорилась купить Tavily — разработчика ПО, которое помогает ИИ-агентам искать информацию. По данным Bloomberg, сумма сделки составила $275 млн.
Таня Боброва
AI
Nebius Аркадия Воложа ведёт переговоры о покупке израильского ИИ-стартапа AI21 — The Information

В конце 2025 года покупкой компании интересовалась и Nvidia. Издание Calcalist оценивало тогда сделку в $2-3 млрд.

  • О переговорах узнало The Information, сообщение которого приводит Tech in Asia. Финансовые условия возможной сделки издание не уточняет.

#новости

2
1
1
7 комментариев