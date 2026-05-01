Nebius Аркадия Воложа купила калифорнийский стартап Eigen AI с командой из 20 человек за $615 млн

Он разрабатывает технологию для повышения производительности ИИ-чипов.Источник: BloombergПо данным Bloomberg, сумма сделки составила «около» $615 млн, часть из них — в виде акций.Стартап Eigen AI занимается оптимизацией инференса — технологии для повышения производительности чипов. Компания помогает сделать запуск ИИ-моделей на чипах Nvidia более эффективным и, как следствие, дешёвым.Eigen AI основали выпускники ИИ-лаборатории Массачусетского технологического института (MIT). В штате 20 человек. Nebius интегрирует технологии Eigen в свою инференс-платформу Token Factory.Nebius Group сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ.В феврале 2026 года Nebius договорилась купить Tavily — разработчика ПО, которое помогает ИИ-агентам искать информацию. По данным Bloomberg, сумма сделки составила $275 млн.Таня БоброваAI9 апр