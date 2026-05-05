Число загрузок Codex от OpenAI за пять дней выросло с 5 млн до 86 млн, превысив скачивания Claude Code

После того как OpenAI выпустила ряд обновлений для редактора кода.Пользователь тестирует новую функцию «питомцев» в Codex. Источник: XПо данным TickerTrends, на неделе с 27 апреля по 3 мая 2026 года число ежедневных загрузок ИИ-редактора кода Codex резко выросло на 1397% — до 86,1 млн.Загрузки Claude Code от конкурирующей Anthropic за тот же период сократились с 11,8 млн до 7,2 млн. TickerTrends фиксирует число скачиваний npm-пакетов для программной платформы Node.js, а не количество уникальных пользователей приложений.Источник: TickerTrendsOpenAI обновила Codex 16 апреля 2026 года: добавила возможности автономного агента, поддержку генератора картинок GPT-Image 1.5, анонсировала более 90 новых интеграций со сторонними сервисами.30 апреля компания запустила команду /goal, аналог плагина Ralph Loop в Claude Code. Функция позволила Codex планировать и выполнять многоэтапные задачи в рамках нескольких сессий.1 мая в Codex добавили «питомцев» PetDex. Это своего рода «тамагочи», которые показывают активность и статус работы ИИ-агента. Также выложили библиотеку готовых персонажей с героями мемов, фильмов и популярными личностями.Источник: OpenAIВ марте 2026 года Bloomberg писало, что Anthropic удвоила выручку благодаря спросу на ИИ-редактор кода Claude Code среди корпоративных клиентов и рядовых пользователей. Они начали переходить на сервис летом 2025-го из других редакторов типа Cursor, чтобы пользоваться последними моделями Anthropic без наценки.Ася КарповаAI22 апрAnthropic рассматривает возможность убрать Claude Code из подписки Pro из-за растущих затрат на автономных ИИ-агентов Пока обновлённые тарифные планы тестируют среди 2% новых пользователей.#новости