Ася Карпова
AI

Число загрузок Codex от OpenAI за пять дней выросло с 5 млн до 86 млн, превысив скачивания Claude Code

После того как OpenAI выпустила ряд обновлений для редактора кода.

Пользователь тестирует новую функцию «питомцев» в Codex. Источник: X
  • По данным TickerTrends, на неделе с 27 апреля по 3 мая 2026 года число ежедневных загрузок ИИ-редактора кода Codex резко выросло на 1397% — до 86,1 млн.
  • Загрузки Claude Code от конкурирующей Anthropic за тот же период сократились с 11,8 млн до 7,2 млн. TickerTrends фиксирует число скачиваний npm-пакетов для программной платформы Node.js, а не количество уникальных пользователей приложений.
Источник: TickerTrends
  • OpenAI обновила Codex 16 апреля 2026 года: добавила возможности автономного агента, поддержку генератора картинок GPT-Image 1.5, анонсировала более 90 новых интеграций со сторонними сервисами.
  • 30 апреля компания запустила команду /goal, аналог плагина Ralph Loop в Claude Code. Функция позволила Codex планировать и выполнять многоэтапные задачи в рамках нескольких сессий.
  • 1 мая в Codex добавили «питомцев» PetDex. Это своего рода «тамагочи», которые показывают активность и статус работы ИИ-агента. Также выложили библиотеку готовых персонажей с героями мемов, фильмов и популярными личностями.
Источник: OpenAI
  • В марте 2026 года Bloomberg писало, что Anthropic удвоила выручку благодаря спросу на ИИ-редактор кода Claude Code среди корпоративных клиентов и рядовых пользователей. Они начали переходить на сервис летом 2025-го из других редакторов типа Cursor, чтобы пользоваться последними моделями Anthropic без наценки.
