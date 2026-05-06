Ася Карпова
Anthropic увеличит лимиты в Claude — компания заключила соглашение со SpaceX на использование её вычислительных мощностей

От дата-центра Colossus 1 в Мемфисе.

Colossus 1. Источник: SpaceX
  • Anthropic объявила, что удвоит лимиты на использование Claude Code в рамках пятичасовых сессий для тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise. Также отменили ограничения на количество часов использования Claude Code для подписчиков Pro и Max.
  • Лимиты на скорость работы моделей линейки Claude Opus через API тоже увеличили.
Обновлённые ограничения на скорость обработки данных для разработчиков. Источник: Anthropic
  • Обновления стали возможны, потому что Anthropic подписала соглашение со SpaceX на использовании «всех вычислительных мощностей» её дата-центра Colossus 1. Это более 220 тысяч графических процессоров Nvidia и 300 МВт дополнительных мощностей. Сумма сделки не раскрывается.
  • У Anthropic также подписаны контракты с Amazon на 5 ГВт мощностей, с Google и Broadcom на использование 5 ГВт с 2027 года.
  • Весной 2026 года пользователи Claude жаловались, что бот слишком быстро сжигает лимиты. 28 апреля Anthropic учла критику, сбросила лимиты и выпустила обновление. Но в мае разработчики снова пожаловались на быстрый расход токенов.
