Anthropic ввела дополнительные токены на использование Claude Code через SDK, GitHub Actions и OpenClaw

Изменения вступят в силу в июне 2026 года.Источник: RedditДля тех, кто использует Claude Code как помощника в чате во время написания кода, ничего не изменится. Дополнительные ежемесячные кредиты вводят для программного использования.В него входит работа агента через Claude Agent SDK, инструмент командной строки claude -p, Claude Code GitHub Actions и сторонние приложения на базе Agent SDK, в том числе OpenClaw.Кредиты начисляют в зависимости от плана: токенов на $20 на месяц для Pro, $100 для Max с пятикратными лимитами, $200 для Max с двадцатикратными лимитами, $20 на человека для Team Standard, $100 на человека для Team Premium и индивидуально для Enterprise.Когда токены закончатся, работу можно продолжить с оплатой по расценкам в API. Эти кредиты не расходуются во время обычного общения с ботом в чате, и наоборот, диалог не тратит программные кредиты. В чат-боте действуют прежние лимиты, которые удвоили 6 мая 2026 года.8 июня Anthropic разошлёт подписчикам письма с предложением включить дополнительные лимиты. Если пользователь активирует их, изменение вступит в силу 15 июня.Компания также временно увеличила еженедельные лимиты Claude Code ещё на 50% до 13 июня 2026 года.4 апреля Anthropic вводила отдельную плату за использование через сторонние инструменты вроде OpenClaw из-за нехватки мощностей.Ася КарповаAI6 мая