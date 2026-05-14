Ася Карпова
AI

Anthropic ввела дополнительные токены на использование Claude Code через SDK, GitHub Actions и OpenClaw

Изменения вступят в силу в июне 2026 года.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FClaudeAI%2Fcomments%2F1l3peib%2Fclaude_code_pro_4_hours_of_usage%2F&amp%3BpostId=2924655&postId=2924655" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reddit</a>
  • Для тех, кто использует Claude Code как помощника в чате во время написания кода, ничего не изменится. Дополнительные ежемесячные кредиты вводят для программного использования.
  • В него входит работа агента через Claude Agent SDK, инструмент командной строки claude -p, Claude Code GitHub Actions и сторонние приложения на базе Agent SDK, в том числе OpenClaw.
  • Кредиты начисляют в зависимости от плана: токенов на $20 на месяц для Pro, $100 для Max с пятикратными лимитами, $200 для Max с двадцатикратными лимитами, $20 на человека для Team Standard, $100 на человека для Team Premium и индивидуально для Enterprise.
  • Когда токены закончатся, работу можно продолжить с оплатой по расценкам в API. Эти кредиты не расходуются во время обычного общения с ботом в чате, и наоборот, диалог не тратит программные кредиты. В чат-боте действуют прежние лимиты, которые удвоили 6 мая 2026 года.
  • 8 июня Anthropic разошлёт подписчикам письма с предложением включить дополнительные лимиты. Если пользователь активирует их, изменение вступит в силу 15 июня.
  • Компания также временно увеличила еженедельные лимиты Claude Code ещё на 50% до 13 июня 2026 года.
  • 4 апреля Anthropic вводила отдельную плату за использование через сторонние инструменты вроде OpenClaw из-за нехватки мощностей.
