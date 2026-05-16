Сотрудники Microsoft стали так часто использовать Claude Code, что компания начала принудительно переводить их на Copilot — The Verge

Она прекратит оплачивать подписки.Источник: AnthropicMicrosoft оплатила сотрудникам доступ к Claude Code в декабре 2025 года, чтобы дать менеджерам проектов, дизайнерам и другим освоить написание кода и улучшить работу.По словам источников The Verge, за последние полгода его стали использовать гораздо чаще, в том числе и разработчики, поэтому компания объявила об отмене лицензий и переходе на Copilot CLI.В частности, инженеров команды Microsoft Experiences + Devices, куда входят разработчики Windows, Microsoft 365, Outlook, Microsoft Teams и Surface, обязали перевести все рабочие процессы из Claude до конца июня.Источники сообщили изданию, что решение приняли в том числе из финансовых соображений. Отмена подписок позволит сократить расходы к началу следующего финансового года в июле.Ася КарповаAI1 маяРазработчики Apple случайно оставили файлы Claude Code в обновлении приложения Apple Support В соцсетях посмеялись, но не удивились, что в Apple вайб-кодят с Claude.#новости