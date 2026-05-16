Ася Карпова
AI

Сотрудники Microsoft стали так часто использовать Claude Code, что компания начала принудительно переводить их на Copilot — The Verge

Она прекратит оплачивать подписки.

Источник: Anthropic
  • Microsoft оплатила сотрудникам доступ к Claude Code в декабре 2025 года, чтобы дать менеджерам проектов, дизайнерам и другим освоить написание кода и улучшить работу.
  • По словам источников The Verge, за последние полгода его стали использовать гораздо чаще, в том числе и разработчики, поэтому компания объявила об отмене лицензий и переходе на Copilot CLI.
  • В частности, инженеров команды Microsoft Experiences + Devices, куда входят разработчики Windows, Microsoft 365, Outlook, Microsoft Teams и Surface, обязали перевести все рабочие процессы из Claude до конца июня.
  • Источники сообщили изданию, что решение приняли в том числе из финансовых соображений. Отмена подписок позволит сократить расходы к началу следующего финансового года в июле.
Разработчики Apple случайно оставили файлы Claude Code в обновлении приложения Apple Support

В соцсетях посмеялись, но не удивились, что в Apple вайб-кодят с Claude.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fhiarun02%2Fstatus%2F2050172830420238685%3Fs%3D20&postId=2898270" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>

