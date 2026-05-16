Ася Карпова
AI

OpenAI дала жителям Мальты бесплатный доступ к ChatGPT Plus на год

Распределением займётся местное правительство.

Источник: The Guardian
  • OpenAI подписала соглашение с правительством Мальты в рамках проекта OpenAI for Countries. Она начнёт предоставлять бесплатный доступ к плану ChatGPT Plus за $20 в месяц всем жителям в мае 2026 года.
  • Однако предварительно нужно пройти обязательный курс по использованию нейросетей, который разработал Мальтийский университет. Отвечать за дальнейшее распределение доступа будет Управление цифровых инноваций Мальты.
  • Бесплатный ChatGPT Plus на год будет доступен и гражданам, проживающим за границей. Как будет проходить процесс подтверждения гражданства, не уточнили.
  • OpenAI не раскрыла финансовые детали сотрудничества и не объявляла о строительстве новых дата-центров.
