OpenAI дала жителям Мальты бесплатный доступ к ChatGPT Plus на год

Распределением займётся местное правительство.Источник: The GuardianOpenAI подписала соглашение с правительством Мальты в рамках проекта OpenAI for Countries. Она начнёт предоставлять бесплатный доступ к плану ChatGPT Plus за $20 в месяц всем жителям в мае 2026 года.Однако предварительно нужно пройти обязательный курс по использованию нейросетей, который разработал Мальтийский университет. Отвечать за дальнейшее распределение доступа будет Управление цифровых инноваций Мальты.Бесплатный ChatGPT Plus на год будет доступен и гражданам, проживающим за границей. Как будет проходить процесс подтверждения гражданства, не уточнили.OpenAI не раскрыла финансовые детали сотрудничества и не объявляла о строительстве новых дата-центров.Ася КарповаChatGPT27.05.2025