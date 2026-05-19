Google и Blackstone создадут совместную компанию по предоставлению вычислительной инфраструктуры для ИИ на базе чипов TPU — первоначальные инвестиции составят $5 млрд

К 2027 году компании планируют развернуть мощности на 500 МВт.Источник: WSJВсего проект может привлечь около $25 млрд, а Blackstone станет мажоритарным владельцем компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Компания, название которой пока не раскрыли, будет предоставлять доступ к дата-центрам, сетевой инфраструктуре и облачным вычислениям для ИИ на базе чипов TPU и ПО от Google. Её главой станет топ-менеджер корпорации Бенджамин Трейнор Слосс.К 2027 году Google и Blackstone планируют запустить первые 500 МВт вычислительных мощностей, а в дальнейшем масштабировать проект.Совместное предприятие Google и Blackstone будет конкурировать с Nvidia и CoreWeave, отмечает WSJ. По оценке издания, проект станет «крупнейшей» попыткой Google вывести собственные чипы на глобальный рынок.В апреле 2026 года компания выпустила восьмое поколение своих тензорных чипов для «эпохи ИИ-агентов» — TPU 8t и TPU 8i. Первый ориентирован на обучение ИИ-моделей, второй оптимизирован для инференса — обработки запросов к ИИ-моделям.#новости #google #blackstone