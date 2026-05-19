Google представила Gemini 3.5 Flash — свою «самую мощную модель для агентов и программирования»

Доступна для всех.Скриншот vc.ruКомпания представила модель в рамках I/O 2026. По словам разработчиков, её создали для помощи пользователям в сложных агентных рабочих процессах.По бенчмаркам Terminal-bench 2.1 и SWE-Bench Pro (public) для оценки работы ИИ-агентов модель приблизилась к результатам GPT-5.5. По MCP Atlas и Toolathlon (оценки возможностей использования инструментов) — превзошла.В тесте «Последний экзамен человечества», созданном для оценки способностей ИИ в академических вопросах, и тесте ARC-AGI-2, который оценивает нейросети на признаки общего искусственного интеллекта (AGI) и способность решать нестандартные задачи, она пока уступает и модели от OpenAI, и Claude Opus 4.7 от Anthropic.Источник: Google Gemini 3.5 Flash, по словам компании, превосходит Gemini 3.1 Pro по бенчмаркам, оценивающим способности моделей в программировании и агентных задачах.Источник: GoogleGoogle также анонсировала Gemini 3.5 Pro — сейчас её тестируют внутри компании. Выпустить планируют в июне 2026 года.Gemini 3.5 Flash уже доступна для всех — в приложении Gemini и AI Mode в поиске по умолчанию. Для разработчиков — на платформе Google Antigravity и через Gemini API в Google AI Studio и Android Studio. Для компаний — в Gemini Enterprise Agent Platform и Gemini Enterprise.Примеры работы 3.5 Flash в AI Studio от Google#новости #google #gemini