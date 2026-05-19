Персональный ИИ-агент Gemini Spark, инструмент Pics, обновлённые поиск и подписка: анонсы Google с открытия I/O 2026

Конференция для разработчиков проходит 19 и 20 мая 2026 года.Источник: Google Обновлённая подписка AI UltraОна предназначена для разработчиков, технических руководителей, продвинутых авторов и специалистов и стоит $100 в месяц (7235 рублей по курсу ЦБ на 19 мая 2026 года).Подписка даёт в пять раз больше лимитов в приложении Gemini и на платформе Google Antigravity по сравнению с планом Pro, интеграцию Gemini 3.5 Flash, 20 ТБ облачного хранилища, включает YouTube Premium и приоритетный доступ к Google Antigravity.Компания также снизила цену на AI Ultra с повышенными лимитами с $250 до $200 в месяц (14,5 тысячи рублей).Семейство моделей Gemini OmniGemini Omni — это семейство моделей, которые умеют генерировать видео, изображения, аудио, текст и «приближают» исследователей к созданию ИИ общего назначения (AGI).Первая модель линейки — Gemini Omni Flash для генерации видео со звуком из «любых» входных данных: изображений, схем, аудио и роликов. Есть режим редактирования по текстовым промптам и функция создания аватаров (пока тестируют). Доступна подписчикам Google AI Plus, Pro и Ultra в приложении Gemini и сервисе для генерации видео Flow.Источник: Google Модели Gemini 3.5Первой стала Gemini 3.5 Flash. По словам компании, это её «самая мощная модель для агентов и программирования». Она доступна для всех в приложении Gemini и режиме AI Mode в поиске по умолчанию, а также для разработчиков в Google Antigravity и API.Gemini 3.5 Pro тестируют внутри компании, выпустить её планируют в июне 2026 года.Источник: Google Персональный ИИ-агент Gemini SparkРаботает на базе Gemini 3.5 и Google Antigravity в приложении Gemini и помогает «управлять цифровой жизнью» пользователя. По словам компании, он доступен круглосуточно и работает на выделенных виртуальных машинах в Google Cloud, поэтому «держать ноутбук открытым не нужно».Spark можно будет подключить к инструментам от Google, а в будущем — от сторонних разработчиков через MCP. «Скоро» поддержку агента обещают добавить в почту и Google Chat. Компания начинает открывать доступ к Gemini Spark некоторым тестировщикам. На неделе с 25 мая 2026 года бета-версия станет доступна подписчикам AI Ultra в США.Источник: Google Обновление приложения GeminiОбновили дизайн интерфейса в вебе, на iOS и Android — он называется Neural Expressive и отличается, по словам компании, «плавной анимацией, яркими цветами, обновлённой типографикой и тактильной обратной связью».Добавили Daily Brief — агента, который может создавать персонализированные утренние дайджесты. После активации Gemini в фоновом режиме соберёт информацию из подключённых приложений, например почты и календаря, и покажет пользователю обзор. Доступен подписчикам AI Plus, Pro и Ultra, сначала в США.Источник: Google Обновление поискаКомпания представила обновлённую поисковую строку — это «крупнейшие обновление за 25 лет». Она поддерживает ИИ-подсказки, а также текст, изображения, файлы, видео и вкладки в Chrome в качестве входных данных. Будет доступно везде, где поддерживается AI Mode.Источник: Google Компания также «вступает в эру поисковых агентов». Пользователи смогут создавать и настраивать агентов, управлять ими в поиске. Google начнёт с «информационных агентов»: они смогут просматривать «всё в интернете» для показа ответа на запрос.В поиск также добавят возможности Google Antigravity и Gemini 3.5 Flash — чтобы он показывал «идеальные ответы в нужном формате»: с помощью интерактивных визуализаций, таблиц, графиков. Опцию планируют добавить летом 2026 года.Источник: Google Google PicsЭто инструмент для создания и редактирования изображений на базе последней версии Nano Banana. Он позволяет редактировать отдельные элементы, менять и переводить текст на картинках с сохранением шрифта и стиля. Поддерживает интеграцию с Workspace и совместную работу.Сервис доступен ограниченной группе тестировщиков. Летом 2026 года доступ откроют подписчикам Google AI Pro и Ultra и в превью-версии бизнес-пользователям.Источник: Google Среди других анонсированных обновлений Workspace — голосовой поиск в почте с помощью Gmail Live, функция Docs Live, которая позволяет создать черновик по голосовым подсказкам, создание заметок по голосовым подсказкам в Keep.Функция Docs Live. Источник: Google «Умные» очки в коллаборации с Samsung и Gentle MonsterКомпания планирует выпустить «аудиоочки» с динамиками, микрофонами и камерами, но без дисплея. Gemini сможет «видеть» обстановку и давать аудиоподсказки. Выпустить их хотят осенью 2026 года, цен пока нет.Источник: Google Google AntigravityAntigravity — интегрированная среда разработки, ориентированная на использование ИИ-агентов для выполнения задач от имени пользователя, которую компания представила осенью 2025 года. Google выпустила десктопное приложение Antigravity 2.0, Antigravity CLI, SDK и представила «управляемых агентов» (managed agents) в Gemini API.Источник: Google #новости #google