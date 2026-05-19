Ася Карпова
Техника

Google показала «умные» очки в коллаборации с Samsung и Gentle Monster — их выпустят осенью 2026 года

Цены пока неизвестны.

Здесь и далее источник: Google
  • Устройство разработали совместно с Samsung на базе системы Android XR. Оправы предоставляют Gentle Monster и Warby Parker.
  • Компания объяснила, что планирует выпустить не AR-устройство, а «аудиоочки». В них есть динамики, микрофоны и камеры, но нет дисплеев. Gemini сможет «видеть» обстановку и давать аудио подсказки.
  • Чтобы вызвать помощника, нужно сказать «Окей, Google» или коснуться оправы. Gemini будет переводить речь собеседника в реальном времени, распознавать предметы, таблички, картины, помогать ориентироваться в городе и делать снимки. Также можно будет попросить сделать звонок или отправить SMS, надиктовав текст.
  • Обещают поддержку Android и iOS. Как писали обозреватели, которые тестировали прототипы в декабре 2025 года, гарнитура лёгкая, почти как обычные очки — все данные обрабатываются в приложении.
  • Очки с дисплеями тоже планируют выпустить, но сроков пока не сообщают.
