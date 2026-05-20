Stability AI представила семейство «музыкальных» моделей Stable Audio 3.0 с открытыми весами

Они обучены на «полностью лицензированных данных».Источник: Stability AI Семейство Stable Audio 3.0 включает четыре модели для разных сценариев использования, рассказала компания. Три из них — с открытыми весами, которые можно бесплатно скачать и использовать в проектах.Модель Stable Audio 3.0 Small SFX разработана для генерации аудиоэффектов на устройстве, Stable Audio 3.0 Small — для небольших композиций. Обе на 459 млн параметров, длина трека — до 2 минут.Stable Audio 3.0 Medium нужна для генерации треков с большей музыкальной выразительностью, у неё 1,4 млрд параметров. Самая «способная» в семействе Stable Audio 3.0 Large с 2,7 млрд параметров предназначена для музыкальных платформ и приложений, которым важна генерация с низкой задержкой. Обе поддерживают длину трека до 6,2 минуты.3.0 Small SFX, 3.0 Small и 3.0 Medium доступны на Hugging Face. Stable Audio 3.0 Large — через Stability AI API. Stable Audio 3.0 также будут доступны на платформе ComfyUI и других партнёрских сервисах.Stability AI выпустила модель Stable Audio для генерации музыки в сентябре 2023 года. Компания также работает над моделями для генерации изображений и инструментами для создания видео.