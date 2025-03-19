Stability AI представила «виртуальную камеру» для создания видео из изображений

Компания выложила её открытый исходный код.Разработчики моделей для генерации изображений Stable Diffusion выпустили инструмент Stable Virtual Camera. Он создаёт видео «с реалистичной глубиной и перспективой».Примеры создания видео из изображений с помощью «нарисованной» траектории камеры. Источник: 52wts_cnПользователь может анимировать фотографию, задав траекторию движения камеры самостоятельно или выбрав один из 14 предложенных вариантов. Среди них облёт предмета на 360°, спираль, приближение и наклон камеры.Примеры работы базовых траекторий движения камеры. Источник: Angry TomМодель может создать 3D-сцену из одного или нескольких изображений, например, фотографий разных комнат. При анимации Stable Virtual Camera дорисовывает недостающие детали. Для создания одного видео можно загрузить до 32 изображений.Пример виртуального «тура», созданного из 32 фотографий комнат. Источник: Angry TomЭта версия находится в режиме предварительного тестирования, модель может плохо справляться с изображениями людей, животных или сложными текстурами вроде воды, предупреждает компания.Stable Virtual Camera не смогла дорисовать человека при анимации картинки. Источник: GadgetifyИнструмент доступен бесплатно для некоммерческого использования. Для работы с Stable Virtual Camera нужно установить модель локально, её выложили на Hugging Face и GitHub.Ася КарповаAI20.11.2024Как использовать «виртуальную камеру» в нейросети Runway — для «оживления» 3D-моделей и создания панорамных облётов интерьеров Собрали несколько примеров от пользователей.#stabilityai #новости