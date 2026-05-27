Ася Карпова
AI

YouTube начнёт принудительно помечать ИИ-видео, которые распознает система

До этого авторы ставили пометку сами.

Источник: YouTube
  • Компания объявила, что в мае 2026 года внедрит механизмы распознавания «значительного» применения ИИ в ролике. Она обязала авторов самостоятельно помечать генеративный контент в 2024 году, но теперь будет маркировать их автоматически.
  • Авторы смогут оспорить пометку в большинстве случаев, за исключением тех, когда видео было напрямую обработано с помощью встроенных ИИ-инструментов YouTube Shorts — нейросети Veo и Gemini Omni от Google автоматически добавляют цифровые водяные знаки Функция самостоятельной маркировки тоже останется.
  • YouTube также заявил, что сделал пометку AI «более заметной». Она будет отображаться рядом с названием как длинных роликов, так и Shorts.
  • Компания обещает, что метка не повлияет на выдачу в лентах и монетизацию.
Ася Карпова
AI
Более 20% роликов в рекомендациях новых пользователей на YouТube сгенерированы — The Guardian

Такой контент суммарно приносит авторам около $117 млн в год.

Источник: @mpminds

