Google заявила о решении проблемы с лимитами в Gemini после жалоб пользователей — некоторые говорили, что они заканчиваются после одного запроса

В частности, компания исправила ошибку, из-за которой «всего одно или два видео Omni» исчерпывали квоты.Руководитель Google Labs, приложения Gemini и AI Studio Джош Вудворд сообщил в X, что компания «услышала» жалобы на слишком быстрое расходование лимитов в Gemini и выпустила несколько обновлений.У некоторых пользователей «из-за ошибки» квоты заканчивались при создании лишь одного или двух видео с помощью Omni, эту проблему «устранили», написал топ-менеджер. Кроме того, например, для подписчиков Ultra удвоили количество видеогенераций.Сложные промпты с использованием Gemini 3.1 Pro, особенно при добавлении больших файлов, тоже быстро расходовали лимиты. Поэтому компания ограничила квоту, которую может расходовать один запрос.Квота расходуется только при успешно завершённых задачах. Промпты для Flash-Lite «должны быть бесплатными» и не будут засчитываться в квоту, написал Вудворд.Сложные задачи, вроде тех, что выполняют с помощью Deep Research, требуют больше вычислительных мощностей. Чтобы пользователи могли отслеживать расходы, Google планирует добавить более подробные отчёты об использованных токенах.Ася КарповаAI27 мая«Google, как всегда, испортил отличный продукт»: пользователи жалуются на сильно урезанные лимиты в Gemini При этом для ИИ-агента Antigravity лимиты увеличили.#новости #gemini