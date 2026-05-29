Таня Боброва
AI

Google заявила о решении проблемы с лимитами в Gemini после жалоб пользователей — некоторые говорили, что они заканчиваются после одного запроса

В частности, компания исправила ошибку, из-за которой «всего одно или два видео Omni» исчерпывали квоты.

  • Руководитель Google Labs, приложения Gemini и AI Studio Джош Вудворд сообщил в X, что компания «услышала» жалобы на слишком быстрое расходование лимитов в Gemini и выпустила несколько обновлений.
  • У некоторых пользователей «из-за ошибки» квоты заканчивались при создании лишь одного или двух видео с помощью Omni, эту проблему «устранили», написал топ-менеджер. Кроме того, например, для подписчиков Ultra удвоили количество видеогенераций.
  • Сложные промпты с использованием Gemini 3.1 Pro, особенно при добавлении больших файлов, тоже быстро расходовали лимиты. Поэтому компания ограничила квоту, которую может расходовать один запрос.
  • Квота расходуется только при успешно завершённых задачах. Промпты для Flash-Lite «должны быть бесплатными» и не будут засчитываться в квоту, написал Вудворд.
  • Сложные задачи, вроде тех, что выполняют с помощью Deep Research, требуют больше вычислительных мощностей. Чтобы пользователи могли отслеживать расходы, Google планирует добавить более подробные отчёты об использованных токенах.
