Китайская MiniMax представила обновлённый MiniMax Code и открытую модель M3

Которую оптимизировали для агентного программирования в «длительных» сессиях.Компания выпустила ИИ-модель M3, которая поддерживает контекст в 1 млн токенов благодаря новой архитектуре MiniMax Sparse Attention (MSA).Это мультимодальная модель: в API и редакторе кода она работает с изображениями, видео и текстом.В тесте SWE-Bench Pro на программирование MiniMax M3, по заявлению компании, превзошла GPT-5.5 и Gemini 3.1 Pro, но уступила Opus 4.7. Последнюю M3 обошла только в бенчмарке на создание SVG-файлов. С Opus 4.8 её не сравнивали.Источник: MiniMaxВ одном из тестов компании M3 автономно работала 12 часов: повторяла исследовательскую работу ICLR 2025 Learning Dynamics of LLM Finetuning, в рамках которой дообучала ИИ-модели и самостоятельно создала 18 коммитов.В другой задаче на оптимизацию ядра FP8 GEMM для GPU на архитектуре Nvidia Hopper непрерывно работала 24 часа — исследователям обычно нужно около двух недель, заявляет MiniMax.Веса модели и технические детали обещают выложить в течение десяти дней, до 10 июня 2026 года. Пока M3 доступна на AI Arena (бесплатно), в MiniMax Code, а также в API по цене $1,2 и $4,8 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно.В MiniMax Code компания объединила свои инструменты для агентного программирования MiniMax Agent и MiniMax CLI. ИИ-агент корректирует планы по работе с кодовыми базами, проводит самопроверку и «постоянно исправляет ошибки» в коде. В режиме Agent Team M3 делегирует задачи субагентам для быстрой параллельной работы.Также есть инструмент Computer Use для управления компьютером, а в разделе Connect Mobile можно подключить бота в Telegram для общения с агентом с телефона.Раздел Connect MobileРаздел Skills с библиотекой готовых «навыков» от MiniMax и кастомных — от пользователейMiniMax Code создан на основе проектов с открытым исходным кодом OpenCode и Pi. Он доступен в десктопном приложении и веб-версии. Для работы понадобится подписка Plus, Max или Ultra за $20, $50 и $120 в месяц соответственно.Евгения ЕвсееваИнвестиции31.12.2025Китайская MiniMax подала заявку на проведение IPO — компания собирается привлечь $538 млн Выход на биржу состоится 9 января 2026 года. #новости