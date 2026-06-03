Uber ввёл лимиты на использование ИИ-инструментов для кодинга — каждый сотрудник может тратить на токены до $1500 в месяц для каждого инструмента

Лимиты отдельные для разных приложений.Источник: BloombergКомпания пошла на этот шаг, чтобы контролировать расходы на ИИ, пишет Bloomberg. Лимиты применяются только к агентным программам для кодинга, например, Cursor и Claude Code.В Uber подтвердили изданию, что каждый сотрудник может тратить до $1500 в месяц на токены. При этом расходы на один инструмент не влияют на бюджет для остальных — лимит применяется к каждому приложению отдельно.Сотрудники могут остлеживать использование токенов, а также при необходимости запрашивать разрешение на превышение лимита, отмечает Bloomberg.В апреле 2026 года The Information писало, что Uber полностью исчерпала свой годовой бюджет на ИИ на фоне растущего использования таких инструментов сотудниками.В мае 2026-го Amazon отказалась от внутреннего рейтинга сотрудников по интенсивности использования ИИ из-за «токенмаксинга» — некоторые пытались улучшить свои показатели за счёт бессмысленных задач. Старший вице-президент компании Дейв Тредуэлл заявил, что рейтинговая система создавалась с «благими намерениями», но привела к «дополнительным расходам».Артур ТомилкоAI23 марNYT рассказало о феномене «токенмаксинга» в крупных ИТ-компаниях — разработчики тратят «миллионы» токенов ради статуса «продвинутых» пользователей ИИ Но некоторые сотрудники говорят, что «гонка» носит преимущественно показной характер, а качество работы ИИ-энтузиастов практически не учитывается.#новости #uber