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Данила Бычков
AI

Uber ввёл лимиты на использование ИИ-инструментов для кодинга — каждый сотрудник может тратить на токены до $1500 в месяц для каждого инструмента

Лимиты отдельные для разных приложений.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Компания пошла на этот шаг, чтобы контролировать расходы на ИИ, пишет Bloomberg. Лимиты применяются только к агентным программам для кодинга, например, Cursor и Claude Code.
  • В Uber подтвердили изданию, что каждый сотрудник может тратить до $1500 в месяц на токены. При этом расходы на один инструмент не влияют на бюджет для остальных — лимит применяется к каждому приложению отдельно.
  • Сотрудники могут остлеживать использование токенов, а также при необходимости запрашивать разрешение на превышение лимита, отмечает Bloomberg.
  • В апреле 2026 года The Information писало, что Uber полностью исчерпала свой годовой бюджет на ИИ на фоне растущего использования таких инструментов сотудниками.
  • В мае 2026-го Amazon отказалась от внутреннего рейтинга сотрудников по интенсивности использования ИИ из-за «токенмаксинга» — некоторые пытались улучшить свои показатели за счёт бессмысленных задач. Старший вице-президент компании Дейв Тредуэлл заявил, что рейтинговая система создавалась с «благими намерениями», но привела к «дополнительным расходам».
Артур Томилко
AI
NYT рассказало о феномене «токенмаксинга» в крупных ИТ-компаниях — разработчики тратят «миллионы» токенов ради статуса «продвинутых» пользователей ИИ

Но некоторые сотрудники говорят, что «гонка» носит преимущественно показной характер, а качество работы ИИ-энтузиастов практически не учитывается.

Фото AP

#новости #uber

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