Meta* запустит бесплатную пятинедельную программу подготовки рабочих для строительства дата-центров

После её завершения участники могут получить работу на одном из объектов компании. Источник: BloombergПроект Workforce Academy реализуют совместно с организациями CBRE и Associated Builders and Contractors, пишет The Wall Street Journal. Пилотный запуск пройдёт в четырёх штатах США — Луизиане, Огайо, Индиане и Техасе. Точные сроки начала работы Workforce Academy в компании не назвали.В 2026 году Meta* выделит на программу $115 млн. В Workforce Academy желающие смогут бесплатно пройти пятинедельный подготовительный курс для работы в сфере строительства дата-центров. Выпускникам обещают трудоустройство на строительных площадках компании, отмечает WSJ.Запуск программы связан с дефицитом квалифицированных рабочих в США на фоне «бума» строительства дата-центров, подчёркивает издание. Особенно востребованы электрики и специалисты по системам отопления, вентиляции и охлаждения.В апреле 2026 года FT писало, что задержки в строительстве крупных дата-центров замедлили внедрение ИИ. Одной из причин издание называло нехватку специализированных сотрудников — от монтажников до электриков.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta