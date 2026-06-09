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Ася Карпова
AI

Google снизила цену на подписку AI Plus для доступа к нейросетям до $5 в месяц и увеличила объём хранилища

План среди прочего даёт доступ к Gemini 3.1 Pro, генерации видео и «Глубокому исследованию».

Источник: Google
Источник: Google
  • Google объявила, что снизила цену минимального тарифа AI Plus с $7,99 до $4,99 в месяц (с 586 рублей до 365 рублей по курсу ЦБ на 9 июня 2026 года) и увеличила облачное хранилище с 200 ГБ до 400 ГБ. Обновлённый объём хранилища для всех сервисов, включая Gmail, «Диск» и «Фото», обещают «раскатить» в течение нескольких дней.
  • Подписка AI Plus даёт доступ к режиму Deep Research для изучения сложных тем, расширенному использованию последней модели Gemini 3.1 Pro и сервиса NotebookLM для создания ИИ-подкастов, видеообзоров и другого.
  • Также включён доступ к модели для генерации роликов Gemini Omni в Gemini и отдельном сервисе для видео Flow, увеличенные лимиты для Nano Banan Pro, базовый доступ к ИИ-агенту для программирования Google Antigravity. Цены на тарифы AI Pro и AI Ultra прежние — $20 и от $100 в месяц соответственно.
Ася Карпова
AI
«Google, как всегда, испортил отличный продукт»: пользователи жалуются на сильно урезанные лимиты в Gemini

При этом для ИИ-агента Antigravity лимиты увеличили.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FTimJayas%2Fstatus%2F2059521468720132479%3Fs%3D20&amp%3BpostId=2950909&postId=2950909" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@TimJayas</a>

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