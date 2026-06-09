Google снизила цену на подписку AI Plus для доступа к нейросетям до $5 в месяц и увеличила объём хранилища

План среди прочего даёт доступ к Gemini 3.1 Pro, генерации видео и «Глубокому исследованию».Источник: GoogleGoogle объявила, что снизила цену минимального тарифа AI Plus с $7,99 до $4,99 в месяц (с 586 рублей до 365 рублей по курсу ЦБ на 9 июня 2026 года) и увеличила облачное хранилище с 200 ГБ до 400 ГБ. Обновлённый объём хранилища для всех сервисов, включая Gmail, «Диск» и «Фото», обещают «раскатить» в течение нескольких дней.Подписка AI Plus даёт доступ к режиму Deep Research для изучения сложных тем, расширенному использованию последней модели Gemini 3.1 Pro и сервиса NotebookLM для создания ИИ-подкастов, видеообзоров и другого.Также включён доступ к модели для генерации роликов Gemini Omni в Gemini и отдельном сервисе для видео Flow, увеличенные лимиты для Nano Banan Pro, базовый доступ к ИИ-агенту для программирования Google Antigravity. Цены на тарифы AI Pro и AI Ultra прежние — $20 и от $100 в месяц соответственно.Ася КарповаAI27 мая«Google, как всегда, испортил отличный продукт»: пользователи жалуются на сильно урезанные лимиты в Gemini При этом для ИИ-агента Antigravity лимиты увеличили.#новости