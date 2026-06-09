Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos

И версию Mythos 5 — для партнёров проекта Glasswing.По словам компании, возможности Fable 5 превосходят все модели среди тех, что она публично выпускала. Модель особенно хорошо справляется с длинными и сложными задачами: разработкой ПО, научными исследованиями и прочими.Чтобы модель не использовали злоумышленники, Anthropic добавила меры защиты. Например, на запросы по некоторым темами будет отвечать не Fable 5, а Claude Opus 4.8. По словам компании, иногда эта мера может сработать и в «безобидных запросах», но в среднем это происходит менее чем в 5% сессий.Для «небольшой группы» специалистов по кибербезопасности и провайдеров инфраструктуры стартап выпустил Claude Mythos 5. В отличие от Fable 5, в ней сняли некоторые ограничения безопасности. Сначала Mythos 5 развернут в рамках Project Glasswing — как обновление превью-версии Claude Mythos, которую компания показала в апреле 2026 года.По словам стартапа, обе модели могут работать автономно дольше, чем любые предыдущие модели Claude. Например, во время раннего тестирования финтех-сервисом Stripe версия Fable 5 сократила «месяцы разработки» до нескольких дней. Fable 5 также хорошо справляется с «визуальными» задачами — к примеру, с восстановлением кода приложения по скриншотам.Сравнение по бенчмаркам Fable 5 и Mythos 5 c превью-версией Claude Mythos, Claude Opus 4.8, а также GPT 5.5 от OpenAI и Gemini 3.1 Pro от Google. Источник: Anthropic Источник: AnthropicЦена на Fable 5 и Mythos 5 — $10 за 1 млн входных токенов (около 733 рублей по курсу ЦБ на 9 июня 2026 года) и $50 за 1 млн выходных (3663 рубля). Разработчики могут использовать claude-fable-5 через Claude API.До 22 июня 2026 года использование Fable 5 включено в тарифы Pro, Max и Team. С 23 июня для использования понадобятся кредиты. После этого компания рассчитывает вернуть модель в подписки — когда будет достаточно мощностей.Артур ТомилкоAI23 маяAnthropic рассказала о промежуточных результатах проекта по поиску уязвимостей в ПО с помощью модели Mythos: ИИ находит критические «дыры» быстрее, чем их успевают исправлять За месяц партнёры компании обнаружили больше 10 тысяч багов с высокой или критической степенью опасности. #новости #anthropic