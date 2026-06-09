Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos

Anthropic рассказала о промежуточных результатах проекта по поиску уязвимостей в ПО с помощью модели Mythos: ИИ находит критические «дыры» быстрее, чем их успевают исправлять

За месяц партнёры компании обнаружили больше 10 тысяч багов с высокой или критической степенью опасности.