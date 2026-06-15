К Anthropic подали иск из-за предполагаемых уменьшенных лимитов в подписках за $100 и $200 в месяц

Иск хотят сделать коллективным, включив в него тех, кто купил эти подписки с апреля 2025 года.Скриншот vc.ruВ федеральном иске от имени пользователя Карла Кана утверждается, что Anthropic ввела потребителей в заблуждение по поводу лимитов использования в подписках Max за $100 и $200 в месяц, пишет WSJ.Разработчик Claude утверждает, что подписки Max 5x и 20x дают в пять раз и в 20 раз больше «лимитов использования» соответственно, чем в плане Pro за $20 в месяц при ежемесячной оплате. Но фактические лимиты определить сложно — они могут быть ниже, говорится в иске.Кан перешёл на подписку Max 20x в апреле 2026 года. Через несколько недель он заметил, что быстрее достигает еженедельного лимита — пятичасовые сессии расходовали по 15% от него.В итоге он был вынужден либо остановить работу, либо нормировать использование, либо платить за дополнительные лимиты для завершения проекта, следует из документа. Anthropic отказалась от комментариев.6 мая 2026 года Anthropic объявила, что удвоит лимиты на использование Claude Code в рамках пятичасовых сессий для Pro, Max, Team и Enterprise. Компания подписала соглашение со SpaceX на использовании «всех вычислительных мощностей» её дата-центра Colossus 1.Ася КарповаAI6 мая«Лимиты в Claude невыносимы»: пользователи жалуются, что запросы стали тратить больше токенов Anthropic заявляла, что обновила лимиты 23 апреля 2026 года, но с тех пор жалоб стало ещё больше.#новости #anthropic