Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Приёмная
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
AI

К Anthropic подали иск из-за предполагаемых уменьшенных лимитов в подписках за $100 и $200 в месяц

Иск хотят сделать коллективным, включив в него тех, кто купил эти подписки с апреля 2025 года.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В федеральном иске от имени пользователя Карла Кана утверждается, что Anthropic ввела потребителей в заблуждение по поводу лимитов использования в подписках Max за $100 и $200 в месяц, пишет WSJ.
  • Разработчик Claude утверждает, что подписки Max 5x и 20x дают в пять раз и в 20 раз больше «лимитов использования» соответственно, чем в плане Pro за $20 в месяц при ежемесячной оплате. Но фактические лимиты определить сложно — они могут быть ниже, говорится в иске.
  • Кан перешёл на подписку Max 20x в апреле 2026 года. Через несколько недель он заметил, что быстрее достигает еженедельного лимита — пятичасовые сессии расходовали по 15% от него.
  • В итоге он был вынужден либо остановить работу, либо нормировать использование, либо платить за дополнительные лимиты для завершения проекта, следует из документа. Anthropic отказалась от комментариев.
  • 6 мая 2026 года Anthropic объявила, что удвоит лимиты на использование Claude Code в рамках пятичасовых сессий для Pro, Max, Team и Enterprise. Компания подписала соглашение со SpaceX на использовании «всех вычислительных мощностей» её дата-центра Colossus 1.
Ася Карпова
AI
«Лимиты в Claude невыносимы»: пользователи жалуются, что запросы стали тратить больше токенов

Anthropic заявляла, что обновила лимиты 23 апреля 2026 года, но с тех пор жалоб стало ещё больше.

Скриншот поста <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Frobinebers%2Fstatus%2F2051647871364239719%3Fs%3D20&amp%3Bamp%3BpostId=2912624&amp%3BpostId=2912624&postId=2912624" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@robinebers</a>

#новости #anthropic

4
1
5 комментариев