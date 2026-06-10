Microsoft ограничила для сотрудников использование Claude Fable 5 из-за опасений по поводу хранения данных — The Verge

Юристы компании якобы оценивают риски.9 июня 2026 года Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos с дополнительными настройками безопасности.Среди прочего стартап обновил политику обработки данных корпоративных клиентов: весь трафик моделей класса Mythos будут хранить 30 дней. Данные обещают не использовать для обучения моделей Claude или для других целей, не связанных с безопасностью.По данным The Verge, юристы Microsoft оценивают изменения требований — основные опасения связаны с сохранением данных клиентов и конфиденциальной информации. Компания ограничила использование Claude Fable 5 для сотрудников.Остальные модели Claude по-прежнему доступны внутри компании, поскольку работают в соответствии с правилами zero data retention, уточняет издание. Оно отмечает: пока не ясно, разрешат ли юристы использовать Claude Fable 5. В Microsoft не ответили на запрос о комментарии.Превью-версию Claude Mythos стартап представил в апреле 2026 года. Её могли протестировать только некоторые компании, поскольку, по словам Anthropic, из-за возможностей модели в задачах по кибербезопасности публичный релиз был слишком опасен.Ася КарповаAI17:12Отчёт Anthropic: в тестах Claude Fable 5 переключалась на «непонятный» исследователям язык, пока решала задачи Несанкционированного поведения после «рассуждений» в такой форме разработчики не заметили.#новости #microsoft