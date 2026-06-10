Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Карьера
Приёмная
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
AI

Microsoft ограничила для сотрудников использование Claude Fable 5 из-за опасений по поводу хранения данных — The Verge

Юристы компании якобы оценивают риски.

  • 9 июня 2026 года Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos с дополнительными настройками безопасности.
  • Среди прочего стартап обновил политику обработки данных корпоративных клиентов: весь трафик моделей класса Mythos будут хранить 30 дней. Данные обещают не использовать для обучения моделей Claude или для других целей, не связанных с безопасностью.
  • По данным The Verge, юристы Microsoft оценивают изменения требований — основные опасения связаны с сохранением данных клиентов и конфиденциальной информации. Компания ограничила использование Claude Fable 5 для сотрудников.
  • Остальные модели Claude по-прежнему доступны внутри компании, поскольку работают в соответствии с правилами zero data retention, уточняет издание. Оно отмечает: пока не ясно, разрешат ли юристы использовать Claude Fable 5. В Microsoft не ответили на запрос о комментарии.
  • Превью-версию Claude Mythos стартап представил в апреле 2026 года. Её могли протестировать только некоторые компании, поскольку, по словам Anthropic, из-за возможностей модели в задачах по кибербезопасности публичный релиз был слишком опасен.
Ася Карпова
AI
Отчёт Anthropic: в тестах Claude Fable 5 переключалась на «непонятный» исследователям язык, пока решала задачи

Несанкционированного поведения после «рассуждений» в такой форме разработчики не заметили.

Источник: Anthropic

#новости #microsoft

2
1 комментарий