Siri AI заработала на русском языке — но в бета-версии iOS 27 и в текстовом варианте

Голосом пообщаться не получится. Источник: Telegram-канал «Романцев786»Обновлённого помощника представили в июне 2026 года на WWDC 2026. Siri AI стала более «способной поддерживать разговор», лучше искать информацию и понимать «личный контекст» пользователя.Siri AI должна стать доступна в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27 на iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и более поздних моделях. На старте обещали поддержку только английского языка.О появлении русского языка рассказали блогер Wylsacom и Telegram-канал «Романцев786». По их словам, доступен он в бета-версии iOS 27 — чтобы получить к ней доступ, нужно настроить в аккаунте регион США и включить американский английский как язык системы, а потом подключиться к программе тестирования.При этом голосом пообщаться с помощником не получится — есть возможность только писать на русском.#новости