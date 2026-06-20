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Евгения Евсеева
AI

Siri AI заработала на русском языке — но в бета-версии iOS 27 и в текстовом варианте

Голосом пообщаться не получится.

Источник: Telegram-канал «Романцев786»
Источник: Telegram-канал «Романцев786»
  • Обновлённого помощника представили в июне 2026 года на WWDC 2026. Siri AI стала более «способной поддерживать разговор», лучше искать информацию и понимать «личный контекст» пользователя.
  • Siri AI должна стать доступна в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27 на iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и более поздних моделях. На старте обещали поддержку только английского языка.
  • О появлении русского языка рассказали блогер Wylsacom и Telegram-канал «Романцев786». По их словам, доступен он в бета-версии iOS 27 — чтобы получить к ней доступ, нужно настроить в аккаунте регион США и включить американский английский как язык системы, а потом подключиться к программе тестирования.
  • При этом голосом пообщаться с помощником не получится — есть возможность только писать на русском.

#новости

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