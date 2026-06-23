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Данила Бычков
AI

9to5Google: смартфоны Pixel получат функцию Audio Memory — она позволит записывать окружающие звуки и разговоры

Её упоминание обнаружили в коде.

Источник: 9to5Google
Источник: 9to5Google
  • Audio Memory будет отслеживать «то, что пользователи слышат в течение дня», пишет 9to5Google. Упоминания функции нашли в последней версии Android System Intelligence для Pixel 10 — Google пока её не анонсировала.
  • Инструмент позволит записывать разговоры рядом с телефоном, расшифровывать их и делать заметки. Ещё один вероятный сценарий использования Audio Memory — запись звонков.
  • Функция будет работать с использованием Private Compute Core — данные не будут отправляться в облако, отмечает издание. Audio Memory объединят с уже существующей функцией Now Playing для распознавания музыки.
  • В мае 2026 года Google представила Gemini Intelligence — набор ИИ-функций для Android-устройств. Среди функций — создание кастомных виджетов по промпту и выполнение многоэтапных задач в фоновом режиме.
Артур Томилко
Сервисы
Google выпустила Android 17 для своих смартфонов Pixel — в ОС добавили режим многозадачности, ИИ-функции для редактирования видео и генерации музыки

Одновременно компания выпустила Wear OS 7 для часов Pixel Watch.

Источник: Google

#новости #pixel

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