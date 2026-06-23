9to5Google: смартфоны Pixel получат функцию Audio Memory — она позволит записывать окружающие звуки и разговоры

Её упоминание обнаружили в коде. Источник: 9to5GoogleAudio Memory будет отслеживать «то, что пользователи слышат в течение дня», пишет 9to5Google. Упоминания функции нашли в последней версии Android System Intelligence для Pixel 10 — Google пока её не анонсировала.Инструмент позволит записывать разговоры рядом с телефоном, расшифровывать их и делать заметки. Ещё один вероятный сценарий использования Audio Memory — запись звонков.Функция будет работать с использованием Private Compute Core — данные не будут отправляться в облако, отмечает издание. Audio Memory объединят с уже существующей функцией Now Playing для распознавания музыки.В мае 2026 года Google представила Gemini Intelligence — набор ИИ-функций для Android-устройств. Среди функций — создание кастомных виджетов по промпту и выполнение многоэтапных задач в фоновом режиме.Артур ТомилкоСервисы17 июняGoogle выпустила Android 17 для своих смартфонов Pixel — в ОС добавили режим многозадачности, ИИ-функции для редактирования видео и генерации музыки Одновременно компания выпустила Wear OS 7 для часов Pixel Watch. #новости #pixel