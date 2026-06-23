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Ася Карпова
AI

ByteDance анонсировала модель Seedance 2.5 с длиной генерации ролика до 30 секунд

И возможностью прикреплять до 50 референсов.

Пример генерации. Источник: ByteDance
  • Подразделение облачных вычислений китайской ByteDance, Volcano Engine, представило следующую версию своей модели для генерации видео — Seedance 2.5.
  • Модель обещают выпустить в июле 2026 года. Сейчас она находится на этапе бета-тестирования среди корпоративных клиентов.
  • Максимальная длина одной генерации увеличилась в два раза — с 15 до 30 секунд. По заявлению компании, модель сможет создавать более сложные сцены и «связные» последовательности кадров. Разрешение увеличили до 4K, в Seedance 2.0 оно тоже станет доступно.
  • Seedance 2.5 можно будет прислать до 50 референсов, в том числе фотографии персонажей, видео, аудио, раскадровки, 3D-сцены и брендбуки. Предыдущая версия принимала до 12 референсов.
Рекламный анонс. Источник: ByteDance
Пример генерации. Источник: ByteDance
  • Также добавили возможность точечного редактирования предметов, персонажей и антуража. Поддержка 3D-моделирования сцен позволяет настроить расположение объектов и движение камеры до генерации.
  • На той же презентации ByteDance анонсировала платформу AI Copyright Commercialization Platform, которая позволит создателям ИИ-контента закрепить коммерческие права на свои ролики и «безопасно» их монетизировать.
Ася Карпова
Соцсети
В соцсетях новый «вирусный» формат генераций Seedance 2.0 — героев мелодрам и боевиков заменяют на реалистичных котов

Примеры с собаками и попугаями тоже есть, но у них, как всегда, меньше просмотров.

#новости

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