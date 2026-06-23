ByteDance анонсировала модель Seedance 2.5 с длиной генерации ролика до 30 секунд

И возможностью прикреплять до 50 референсов.Пример генерации. Источник: ByteDanceПодразделение облачных вычислений китайской ByteDance, Volcano Engine, представило следующую версию своей модели для генерации видео — Seedance 2.5.Модель обещают выпустить в июле 2026 года. Сейчас она находится на этапе бета-тестирования среди корпоративных клиентов.Максимальная длина одной генерации увеличилась в два раза — с 15 до 30 секунд. По заявлению компании, модель сможет создавать более сложные сцены и «связные» последовательности кадров. Разрешение увеличили до 4K, в Seedance 2.0 оно тоже станет доступно.Seedance 2.5 можно будет прислать до 50 референсов, в том числе фотографии персонажей, видео, аудио, раскадровки, 3D-сцены и брендбуки. Предыдущая версия принимала до 12 референсов.Рекламный анонс. Источник: ByteDanceПример генерации. Источник: ByteDanceТакже добавили возможность точечного редактирования предметов, персонажей и антуража. Поддержка 3D-моделирования сцен позволяет настроить расположение объектов и движение камеры до генерации.На той же презентации ByteDance анонсировала платформу AI Copyright Commercialization Platform, которая позволит создателям ИИ-контента закрепить коммерческие права на свои ролики и «безопасно» их монетизировать.Ася КарповаСоцсети3 марВ соцсетях новый «вирусный» формат генераций Seedance 2.0 — героев мелодрам и боевиков заменяют на реалистичных котов Примеры с собаками и попугаями тоже есть, но у них, как всегда, меньше просмотров.#новости