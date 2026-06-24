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Евгения Евсеева
AI

Бывшая Grammarly купит GPTZero — разработчика сервиса для распознавания сгенерированных тестов

По данным PitchBook, оценка GPTZero — $88 млн.

Источник: GPTZero
Источник: GPTZero
  • Об этом объявили компании в совместном релизе. Условия сделки они не разглашают.
  • Стартап GPTZero развивает «ИИ-детектор», который оценивает вероятность, что при подготовке текста автор использовал нейросети — ChatGPT, Gemini, Bard, Claude и другие.
  • Superhuman — бывшая Grammarly, головная компания одноимённого сервиса для помощи в написании текстов, почтового ИИ-клиента Superhuman Mail, сервиса для совместной работы Coda и других.
  • По собственным данным, у GPTZero более 19 млн зарегистрированных пользователей. Показатель годовой регулярной выручки (ARR) — $30 млн.
  • Компания запустилась в 2023 году, а стала прибыльной в 2024-м. В том же году она привлекла $10 млн от Footwork и других инвесторов.
Полина Лааксо
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