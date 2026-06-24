Бывшая Grammarly купит GPTZero — разработчика сервиса для распознавания сгенерированных тестов

По данным PitchBook, оценка GPTZero — $88 млн.Источник: GPTZeroОб этом объявили компании в совместном релизе. Условия сделки они не разглашают.Стартап GPTZero развивает «ИИ-детектор», который оценивает вероятность, что при подготовке текста автор использовал нейросети — ChatGPT, Gemini, Bard, Claude и другие.Superhuman — бывшая Grammarly, головная компания одноимённого сервиса для помощи в написании текстов, почтового ИИ-клиента Superhuman Mail, сервиса для совместной работы Coda и других.По собственным данным, у GPTZero более 19 млн зарегистрированных пользователей. Показатель годовой регулярной выручки (ARR) — $30 млн.Компания запустилась в 2023 году, а стала прибыльной в 2024-м. В том же году она привлекла $10 млн от Footwork и других инвесторов.Полина ЛааксоДеньги22.12.2024ElevenLabs, Oura, Polymarket, GPTZero, Black Forest Labs и другие: 51 «прорывной» стартап 2024 года по версии TechCrunch Издание решило выделить тех, кто «не так известен, как OpenAI, Anthropic, Mistral и Perplexity».#новости #superhuman #gptzero