Adobe купит разработчика ИИ-инструментов для улучшения видео и изображений Topaz Labs

Их интегрируют в продукты Adobe и продолжат предлагать как отдельные сервисы на сайте Topaz Labs.Источник: Topaz LabsКомпания рассказала, что заключила соглашение о покупке Topaz Labs. Сумму сделки не раскрыла. Её рассчитывают закрыть до конца 2026 года после получения разрешений регуляторов.Adobe планирует добавить модели компании в свои продукты — Adobe Firefly, Firefly Services и экосистему Creative Cloud. В декабре 2025 года она сообщала, что в Firefly уже можно повысить качество видео до 1080p и 4K с помощью модели Astra от Topaz Labs.После завершения сделки продукты Topaz Labs останутся доступны как отдельные сервисы на сайте разработчика. Его гендиректор Эрик Ян продолжит руководить командой.Основанная в 2006 году Topaz Labs разрабатывает ИИ-инструменты для улучшения качества изображений и видео. Например, у неё есть собственные модели Astra для видео и Wonder для картинок.#новости #adobe