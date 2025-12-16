В Adobe Firefly добавили «вирусный» ИИ-редактор видео Aleph от Runway

Adobe представила отдельный ИИ-сервис в феврале 2025 года. В июне выпустила для него мобильное приложение. Пользователи без подписки могут бесплатно создавать видео и изображения с помощью моделей от Adobe — с ограничениями на число генераций. Использование сторонних моделей доступно по подписке Firefly AI. Минимальный тариф — Firefly Standard за $13,18 в месяц (1046 рублей по курсу ЦБ на 16 декабря 2025 года).