Ася Карпова
AI

В Adobe Firefly добавили «вирусный» ИИ-редактор видео Aleph от Runway

А также модели Flux.2 и Topaz Astra.

С помощью Aleph добавили цветы на исходные кадры. Источник: Runway
  • Компания добавила в ИИ-сервис Firefly редактор видео на базе модели Aleph, которую стартап Runway представил в июле 2025 года. Она может менять обстановку, время года, освещение и отдельные детали в исходном ролике.
Aleph заменила цвет джинс в рекламе с актрисой Сидни Суини. Пример пользователя Nicolas Neubert

  • Также в Firefly теперь можно повысить качество видео до 1080p и 4K с помощью модели Astra от Topaz Labs.

  • В раздел генерации изображений добавили модель Flux.2 от Black Forest Labs и функцию совместной работы над изображениями.

  • Adobe представила отдельный ИИ-сервис в феврале 2025 года. В июне выпустила для него мобильное приложение. Пользователи без подписки могут бесплатно создавать видео и изображения с помощью моделей от Adobe — с ограничениями на число генераций. Использование сторонних моделей доступно по подписке Firefly AI. Минимальный тариф — Firefly Standard за $13,18 в месяц (1046 рублей по курсу ЦБ на 16 декабря 2025 года).

  • В Runway модель Aleph доступна только по подписке. Минимальный тариф стоит $15 в месяц (1191 рубль), в нём доступно 625 ежемесячных кредитов. Этого хватит на генерацию от 50 до 60 секунд видео — в зависимости от выбранной модели. Тариф Pro обойдётся в $35 в месяц (2780 рублей), в нём можно сгенерировать максимум 225 секунд видео за месяц.

#новости

