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Таня Боброва
AI

Adobe выпустила приложение с инструментами для генерации картинок и видео Firefly

В нём доступны как модели компании, так и сторонних разработчиков.

Источник: Adobe / The Verge
Источник: Adobe / The Verge
  • Приложение Firefly есть для iOS и Android (недоступны с российских IP-адресов), сообщила компания. Как и в веб-версии, пользователи могут генерировать изображения и видео по текстовым промптам и конвертировать картинки в ролики.
  • Также доступны ИИ-инструменты: например, «Генеративная заливка» и «Генеративное расширение». Созданный в Firefly контент синхронизируется с учётной записью Creative Cloud.
  • В приложении есть как генеративные модели Adobe, так и сторонние — модель генерации изображений от OpenAI, Imagen 3 и Imagen 4 и Veo 2 и Veo 3 от Google и другие.
Ася Карпова
AI
Adobe запустила генератор видео и отдельную подписку на Firefly AI для создания роликов и изображений

Стоимость начинается от $10 в месяц.

#новости #adobe

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