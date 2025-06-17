Adobe выпустила приложение с инструментами для генерации картинок и видео Firefly

В нём доступны как модели компании, так и сторонних разработчиков.Источник: Adobe / The VergeПриложение Firefly есть для iOS и Android (недоступны с российских IP-адресов), сообщила компания. Как и в веб-версии, пользователи могут генерировать изображения и видео по текстовым промптам и конвертировать картинки в ролики.Также доступны ИИ-инструменты: например, «Генеративная заливка» и «Генеративное расширение». Созданный в Firefly контент синхронизируется с учётной записью Creative Cloud.В приложении есть как генеративные модели Adobe, так и сторонние — модель генерации изображений от OpenAI, Imagen 3 и Imagen 4 и Veo 2 и Veo 3 от Google и другие.Ася КарповаAI12 феврAdobe запустила генератор видео и отдельную подписку на Firefly AI для создания роликов и изображений Стоимость начинается от $10 в месяц.#новости #adobe