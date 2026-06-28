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Ася Карпова
AI

Глава Coinbase заявил, что перевёл разработчиков на китайские ИИ-модели и «вдвое» снизил расходы на токены

Выбрать нейросети от Anthropic и OpenAI всё ещё можно, но по умолчанию включены GLM и Kimi.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг рассказал, что перевёл разработчиков и других специалистов в компании на «дешёвые» китайские ИИ‑модели — GLM 5.2 и Kimi 2.7.
  • Coinbase использует систему автоматического выбора подходящей модели в зависимости от запроса. Вручную сотрудники могут выбирать и любую другую модель, помимо китайской.
  • Однако 91% работников больше не тратят столько ресурсов, как раньше, заявил Армстронг. В целом теперь компания «использует больше токенов, чем когда‑либо, но платит вдвое меньше».
  • Coinbase также сделала видимым объём использования токенов каждым разработчиком. От культуры «токенмаксинга» (tokenmaxxing) инициативу Coinbase отличает то, что от сотрудников с высокими тратами на нейросети «будут ждать такой же большей эффективности».
Артур Томилко
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Финтех-стартап Slash рассказал, как один из сотрудников потратил $80 тысяч за неделю на ИИ-токены для разработки своего «брейнрот-шутера»

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