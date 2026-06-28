Глава Coinbase заявил, что перевёл разработчиков на китайские ИИ-модели и «вдвое» снизил расходы на токены

Выбрать нейросети от Anthropic и OpenAI всё ещё можно, но по умолчанию включены GLM и Kimi.Источник: BloombergГендиректор Coinbase Брайан Армстронг рассказал, что перевёл разработчиков и других специалистов в компании на «дешёвые» китайские ИИ‑модели — GLM 5.2 и Kimi 2.7.Coinbase использует систему автоматического выбора подходящей модели в зависимости от запроса. Вручную сотрудники могут выбирать и любую другую модель, помимо китайской.Однако 91% работников больше не тратят столько ресурсов, как раньше, заявил Армстронг. В целом теперь компания «использует больше токенов, чем когда‑либо, но платит вдвое меньше».Coinbase также сделала видимым объём использования токенов каждым разработчиком. От культуры «токенмаксинга» (tokenmaxxing) инициативу Coinbase отличает то, что от сотрудников с высокими тратами на нейросети «будут ждать такой же большей эффективности».Артур ТомилкоAI24 июняФинтех-стартап Slash рассказал, как один из сотрудников потратил $80 тысяч за неделю на ИИ-токены для разработки своего «брейнрот-шутера» Перед этим компания призвала работников активнее использовать инструменты вайб-кодинга. #новости