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Артур Томилко
AI

Google ограничила доступ к Gemini для Meta* из-за дефицита мощностей — FT

После этого Meta* попросила сотрудников «эффективнее» расходовать токены.

Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • Google сообщила Meta*, что не сможет предоставить весь объём вычислительных мощностей для использования Gemini, который та хотела приобрести, рассказали источники FT.
  • Ограничения затронули и других клиентов Google, отмечает издание. Но Meta* «пострадала особенно сильно» из-за высокой потребности в моделях Google.
  • По словам собеседников FT, ограничения действуют с марта 2026 года. Из-за этого Meta* пришлось сдвинуть сроки некоторых внутренних ИИ‑проектов. Компания также попросила сотрудников «более эффективно» расходовать токены.
  • Модели Gemini используют в Meta* для автоматизации модерации контента, ботов поддержки, а также внутренних рабочих инструментов разработки — наряду с моделями Anthropic. Однако «в последнее время» в компании начали активнее использовать собственную модель Meta* Spark, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков, говорят источники.
  • В июле 2025 года глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания вложит «сотни миллиардов долларов» в строительство собственных дата-центров для подразделения Superintelligence Labs.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

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