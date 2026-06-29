Google ограничила доступ к Gemini для Meta* из-за дефицита мощностей — FT

После этого Meta* попросила сотрудников «эффективнее» расходовать токены.Фото Bloomberg Google сообщила Meta*, что не сможет предоставить весь объём вычислительных мощностей для использования Gemini, который та хотела приобрести, рассказали источники FT.Ограничения затронули и других клиентов Google, отмечает издание. Но Meta* «пострадала особенно сильно» из-за высокой потребности в моделях Google.По словам собеседников FT, ограничения действуют с марта 2026 года. Из-за этого Meta* пришлось сдвинуть сроки некоторых внутренних ИИ‑проектов. Компания также попросила сотрудников «более эффективно» расходовать токены.Модели Gemini используют в Meta* для автоматизации модерации контента, ботов поддержки, а также внутренних рабочих инструментов разработки — наряду с моделями Anthropic. Однако «в последнее время» в компании начали активнее использовать собственную модель Meta* Spark, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков, говорят источники.В июле 2025 года глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания вложит «сотни миллиардов долларов» в строительство собственных дата-центров для подразделения Superintelligence Labs.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости