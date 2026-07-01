Meta* обсуждает выход на рынок «облачного» бизнеса, где будет конкурировать с AWS, CoreWeave и другими — Bloomberg

Этот шаг помог бы компании окупить инвестиции в ИИ-инфраструктуру, считает агентство.Источник: struxhub.comMeta* рассматривает создание нового направления бизнеса, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. Оно позволит компании получать выручку от продажи избыточных мощностей сторонним клиентам.По словам собеседников агентства, среди обсуждаемых вариантов — продажа доступа к вычислительным мощностям, как это делают неоклауд-провайдеры вроде американской CoreWeave, и доступа к ИИ-моделям, развёрнутым на инфраструктуре Meta*, аналогично AWS Bedrock.Развитие этого направления — часть Meta* Compute, внутреннего проекта по созданию и управлению ИИ-инфраструктурой, добавил один из источников. Его возглавляют руководитель по развитию инфраструктуры компании Сэнтош Джанардан, руководитель в Meta* Superintelligence Labs Дэниэл Гросс и президент Meta* Дина Пауэлл МакКормик.Представитель Meta* отказался от комментариев. Bloomberg отмечает, что акции компании 1 июля 2026 года растут почти на 9%, до $612,2 за штуку. Бумаги CoreWeave падают на 11%, до $88,6 за одну, Nebius Group — на 12,3%, до $242 за штуку.По словам издания, Meta* сделала приоритетом разработку «суперинтеллекта» и выделила «сотни миллиардов долларов» на дата-центры и другую ИИ-инфраструктуру. Облачный бизнес мог бы окупить часть этих инвестиций.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости