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Таня Боброва
AI

Meta* обсуждает выход на рынок «облачного» бизнеса, где будет конкурировать с AWS, CoreWeave и другими — Bloomberg

Этот шаг помог бы компании окупить инвестиции в ИИ-инфраструктуру, считает агентство.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fstruxhub.com%2Fblog%2Fmetas-10b-louisiana-ai-data-center-what-it-means-for-construction-energy-local-growth%2F&postId=3005838" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">struxhub.com</a>
Источник: struxhub.com
  • Meta* рассматривает создание нового направления бизнеса, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. Оно позволит компании получать выручку от продажи избыточных мощностей сторонним клиентам.
  • По словам собеседников агентства, среди обсуждаемых вариантов — продажа доступа к вычислительным мощностям, как это делают неоклауд-провайдеры вроде американской CoreWeave, и доступа к ИИ-моделям, развёрнутым на инфраструктуре Meta*, аналогично AWS Bedrock.
  • Развитие этого направления — часть Meta* Compute, внутреннего проекта по созданию и управлению ИИ-инфраструктурой, добавил один из источников. Его возглавляют руководитель по развитию инфраструктуры компании Сэнтош Джанардан, руководитель в Meta* Superintelligence Labs Дэниэл Гросс и президент Meta* Дина Пауэлл МакКормик.
  • Представитель Meta* отказался от комментариев. Bloomberg отмечает, что акции компании 1 июля 2026 года растут почти на 9%, до $612,2 за штуку. Бумаги CoreWeave падают на 11%, до $88,6 за одну, Nebius Group — на 12,3%, до $242 за штуку.
  • По словам издания, Meta* сделала приоритетом разработку «суперинтеллекта» и выделила «сотни миллиардов долларов» на дата-центры и другую ИИ-инфраструктуру. Облачный бизнес мог бы окупить часть этих инвестиций.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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