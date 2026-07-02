Meta* начала тестировать приложение с лентой мини-игр, которые генерируют пользователи по промптам

Пока оно доступно в некоторых странах.Источник: Google PlayНа приложение Pocket обратило внимание Business Insider. Согласно описанию, это платформа «для создания и поиска gizmos, а также обмена ими с друзьями».В своём справочном центре компания пояснила, что gizmo — это «интерактивный, игровой, сгенерированный опыт». По сути — мини-игры, которые пользователи создают с помощью промптов, пишет Business Insider. В примере на скриншоте в Google Play пользователь попросил сделать «кисть» для рисования на холсте в виде цветка.В марте 2026 года издание сообщало, что Meta* наняла команду ИИ-сервиса Gizmo от стартапа Atma Sciences. Условия компания не раскрывала. Как писало TechCrunch, это приложение в стиле TikTok для мини-приложений, созданных с помощью вайб-кодинга. Теперь же Meta* выпускает аналогичный сервис, пишет BI. Компания не ответила на запрос о комментарии.Это не первое приложение, которое тестирует Meta*. В мае 2026 года она выпустила Forum — сервис в стиле Reddit, в котором лента состоит из обсуждений в группах на Facebook*. У принадлежащего компании Instagram* есть приложение Instans с исчезающими публикациями. Глава Meta* Марк Цукерберг, по данным NYT, также думает создать приложение с рынками предсказаний под рабочим названием Arena.*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости