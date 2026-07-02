Anthropic ведёт переговоры с Samsung о разработке собственного ИИ-чипа — The Information

Свой первый «кастомный» чип в июне 2026 года показала и OpenAI.Источник: NYTРазработчик моделей Claude обсуждает с Samsung Electronics производство «кастомного» ИИ-чипа, рассказали знакомые с планами компании источники The Information. Материал издания приводит Bloomberg.Пока проект находится на ранней стадии: Anthropic ещё не определилась ни со «специализацией» чипа, ни с его производительностью.В стартапе отказались комментировать планы. Там лишь отметили, что основой вычислительной стратегии остаются процессоры Trainium от Amazon, Google TPU и графические процессоры Nvidia. В Samsung тоже отказались от комментариев.О том, что Anthropic рассматривает разработку собственных ИИ‑чипов на фоне дефицита мощностей и роста популярности Claude, весной 2026-го сообщало Reuters. В конце июня конкурирующая OpenAI представила «кастомный» инференс-чип, который она разработала с нуля в партнёрстве с Broadcom.#новости #anthropic