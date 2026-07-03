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Артур Томилко
AI

Глава ИИ-подразделения Meta* Александр Ванг на внутреннем собрании заявил, что новая модель компании будет сопоставима с GPT-5.5 — Business Insider

Одновременно Марк Цукерберг признал, что развитие ИИ-агентов идёт медленнее, чем он ожидал, а масштабная реструктуризация пока «не оправдала себя», пишет Reuters.

  • Meta* готовит к выпуску новую модель под кодовым названием Watermelon, пишет Business Insider. По словам источников издания, глава ИИ-подразделения Александр Ванг на внутреннем собрании рассказал, что в тестах модель демонстрирует производительность, сопоставимую с GPT-5.5 от OpenAI.
  • Для обучения Watermelon компания использует «на порядок больше» вычислительных ресурсов, чем при разработке предыдущей модели Avocado, отметил он. Обновление направлено на улучшение возможностей программирования и работы с ИИ-агентами. Точные сроки выпуска модели Ванг не назвал, но заявил, что релиз произойдёт «скоро».
  • Одновременно источники Reuters рассказали, что Марк Цукерберг на встрече с сотрудниками признал, что развитие ИИ-агентов идёт медленнее, чем он ожидал.
  • По его словам, масштабная реструктуризация не привела к ускорению разработки. При этом глава Meta* по-прежнему ожидает, что компания начнёт получать «значительные» результаты от своих вложений в ИИ в течение трёх-шести месяцев.
  • В ходе реструктуризации, начатой в мае 2026 года, Meta* уволила около 8000 человек, 10% штата. Ещё примерно 7000 сотрудников запланировали перераспределить между четырьмя новыми структурами, занимающимися разработкой ИИ.
  • В июне Wired рассказало о растущем недовольстве сотрудников Meta*. Собеседники издания охарактеризовали происходящее в компании как «полный бардак». По их словам, специалисты из ИИ-команд недовольны рутинными задачами и тем, как компания собрала это подразделение из 6500 разработчиков и менеджеров.

*Meta признана в России экстремисткой и запрещена.

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