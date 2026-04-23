Meta* сократит примерно 8000 человек и не будет нанимать специалистов на 6000 открытых позиций

Сокращения затронут 10% штата. Марк Цукерберг. Источник фото: IncО планах Meta* провести сокращения рассказывали в середине апреля 2026 года источники Reuters. Теперь CNBC и Bloomberg пишут, что сотрудники получили соответствующую рассылку.Компания объяснила меру желанием повысить эффективность и необходимостью выполнить планы по инвестициям. Как думают СМИ, речь прежде всего о вливаниях в генеративный ИИ.Каких отделов коснутся увольнения и решение не нанимать новых людей — неизвестно. Уведомления о сокращениях разошлют 20 мая 2026 года. Сотрудники получат выходное пособие. Тем, кто в США, ещё на полтора года сохранят ДМС.На начало 2026-го в компании числилось около 79 тысяч человек. В январе источники СМИ сообщали, что она сократила примерно 1000 сотрудников, занимавшихся метавселенной и другими VR-проектами. В марте CNBC со ссылкой на своих собеседников рассказывало об увольнении нескольких сотен человек сразу в нескольких подразделениях, включая Facebook* и отдел продаж.По итогам 2025 года чистая прибыль Meta* сократилась на 3% по сравнению с 2024 годом — с $62,3 млрд до $60,4 млрд. За первый квартал 2026 года компания отчитается 29 апреля. Акции падают на фоне новостей на 2,5% и на 22:00 мск торгуются на отметке $657,7 за штуку.Артур Томилко*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.